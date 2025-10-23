Mindenszentekre készülődik a piac – ennyit emelkedtek az árak

Mindenszentek és halottak napja a temetőjárás ideje. Múlt vasárnap tök jó napot szerveztek a szombathelyi piacon, még akkor néztünk körül, milyen az ünnephez kapcsolódó idei kínálat, milyen áron szerezhetik be az emlékezők a sírdíszeket.

A szombathelyi piac árusai az idén is felkészültek a mindenszentekre: hatalmas a választék mécsesekből, virágokból, koszorúkból és sírtálakból.

Fotó: KSZ

Mindenszentekre készülődik a piac

Egy szál krizantémért mérettől, fajtától függően 800-1000 forintot kérnek, koszorút láttunk 1500 forintért és tízezrekkel drágábban is a szombathelyi piacon. Az egyik standnál 15-től 60 centiméterig különböző átmérőjű moha alapú és tobozos koszorúkat árult az egyik kereskedő. A legkisebbet 1900 forintért, a 30 centist 3900-ért, a 40 centist 5900-ért, az 50 centist 7900 forintért, a 60 centi átmérőjűt 8990-ért adta. A hagyományos koszorúkat és a modern álló és fekvő tálakat egyaránt keresik a vevők, úgy látja, ez ízlés dolga és a kor függvénye is – 6 ezer és 10 ezer forint között mozog az áruk.

Népszerűek a művirágok a temetőkben

Tartósak és praktikusak, nem hervadnak el néhány nap alatt, megőrzik a formájukat esőben, télen is és bármikor beszerezhetők – nem hiába népszerűek a művirágok a temetőkben. Minimálisat ment feljebb az árak, sőt, sok minden ugyanannyiba kerül, mint tavaly és tavalyelőtt, mondja Kovács István, aki a belső csarnokban kínál mécseseket, dekorációs termékeket, számtalan művirág-készítményt és vágott virágokat. Példát is mond: a mű szálas krizantém tavaly is 750 forintba került. A tökéletesen élethű művirágot, mű-tálakat keresik nála leginkább is a vásárlók. Többféle méretben és anyagból állnak rendelkezésre nála saját készítésű, egyedi sírtálak is: fenyővel, élő virággal, termésekkel, tobozzal, kövirózsával, kereszttel, szívvel, angyalkákkal, mécsesekkel száraz virággal tűzötteket láttunk nála 3 ezer forinttól 11 ezer 500 forintig.