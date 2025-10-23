55 perce
Mindenszentekre készülődik a piac – ennyit emelkedtek az árak
November 1-je, szombat mindenszentek ünnepe, november 2-a halottak napja. A szombathelyi piac árusai az idén is felkészültek: hatalmas a választék mécsesekből, virágokból, koszorúkból és sírtálakból, amelyekkel kifejezhetjük kegyeletünket. Minimálisat emelkedtek az árak, mondják a kerekedők.
Mindenszentek és halottak napja a temetőjárás ideje. Múlt vasárnap tök jó napot szerveztek a szombathelyi piacon, még akkor néztünk körül, milyen az ünnephez kapcsolódó idei kínálat, milyen áron szerezhetik be az emlékezők a sírdíszeket.
Mindenszentekre készülődik a piac
Egy szál krizantémért mérettől, fajtától függően 800-1000 forintot kérnek, koszorút láttunk 1500 forintért és tízezrekkel drágábban is a szombathelyi piacon. Az egyik standnál 15-től 60 centiméterig különböző átmérőjű moha alapú és tobozos koszorúkat árult az egyik kereskedő. A legkisebbet 1900 forintért, a 30 centist 3900-ért, a 40 centist 5900-ért, az 50 centist 7900 forintért, a 60 centi átmérőjűt 8990-ért adta. A hagyományos koszorúkat és a modern álló és fekvő tálakat egyaránt keresik a vevők, úgy látja, ez ízlés dolga és a kor függvénye is – 6 ezer és 10 ezer forint között mozog az áruk.
Népszerűek a művirágok a temetőkben
Tartósak és praktikusak, nem hervadnak el néhány nap alatt, megőrzik a formájukat esőben, télen is és bármikor beszerezhetők – nem hiába népszerűek a művirágok a temetőkben. Minimálisat ment feljebb az árak, sőt, sok minden ugyanannyiba kerül, mint tavaly és tavalyelőtt, mondja Kovács István, aki a belső csarnokban kínál mécseseket, dekorációs termékeket, számtalan művirág-készítményt és vágott virágokat. Példát is mond: a mű szálas krizantém tavaly is 750 forintba került. A tökéletesen élethű művirágot, mű-tálakat keresik nála leginkább is a vásárlók. Többféle méretben és anyagból állnak rendelkezésre nála saját készítésű, egyedi sírtálak is: fenyővel, élő virággal, termésekkel, tobozzal, kövirózsával, kereszttel, szívvel, angyalkákkal, mécsesekkel száraz virággal tűzötteket láttunk nála 3 ezer forinttól 11 ezer 500 forintig.
Mindenszentekre készülődik a piacFotók: Kóbor Szonja
Az amerikai típusú sírokra jellemzően kisebbeket visznek, mondja. Egy másik tapasztalatát is megosztja: a vásárlásnál sajnos visszatartó erőt jelentenek a temetői lopások. Mindenszentek előtt néhány héttel már megjelentek nála az ünnephez kapcsolódó termékek, de ezen a héten, hétvégén lesz rájuk a legnagyobb kereslet a piacon. A vágott virágot az utolsó pillanatban, frissen hozza, 27-én megy áruért, az élő krizantémból 900 forint lesz egy szál, mondja. Az általunk megkérdezett kereskedők mind hét végére várják a vásárlói rohamot.