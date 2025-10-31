október 31., péntek

59 perce

Jobb nem ma tartani a heti nagybevásárlást, nagy a tumultus a szombathelyi boltokban - fotók

Címkék#mindenszentek nap#üzlet#boltzár

Átlagos péntek délutáni mondható a mai, sokan amúgy is ilyenkor teszik meg a heti nagybevásárlást. Ám holnap ünnepnap lesz, november 1-jén, mindenszentek napján általános boltzár lesz az országban, így fokozódott a tömeg az üzletek parkolóiban.

Kóbor Szonja

Október 31-én délután már nehezen lehet találni helyet a 87-es főút menti üzletek parkolóiban. Már az odajutás sem egyszerű, a 11-es Huszár úton 8 km/h-s sebességgel gurulunk végig. A sok autó és bevásárló ember oka, hogy szombaton, november elsején, mindenszentek napján zárva lesznek az üzletek, így mindenki, aki tud, elugrik 1-2 alap termékért, egy bevásárló hölgy bevallása szerint ilyenkor jobb, ha legalább egy doboz tej, és egy kiló kenyér van otthon.

Tele vannak az üzleteket parkolói, holnap mindenszentek.
Tele vannak az üzleteket parkolói, holnap mindenszentek napja. 
Fotó: KSZ

Mindenszentek: még kaphatók mécsesek

Páran teli kosarakkal jönnek ki az üzletekből, vendégeket várnak a hétvégére. Ha eddig nem tettük, ma még mécseseket is vehetünk - már akciós áron. 

Mindenszentek: nagy pénteki tumultus a boltok körül Szombathelyen

Fotók: Kóbor Szonja

A kasszáknál még jobban érződik a holnapi boltzár hatása: az összes kassza nyitva, de így is hosszú sorok állnak. Vasárnap már a megszokott nyitvatartás alapján nyitva lesznek a boltok, üzletek, így aki szeretné elkerülni a nagy tömeget, jobban teszi, ha vasárnap tartja a bevásárlást. 

 

