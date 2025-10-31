59 perce
Jobb nem ma tartani a heti nagybevásárlást, nagy a tumultus a szombathelyi boltokban - fotók
Átlagos péntek délutáni mondható a mai, sokan amúgy is ilyenkor teszik meg a heti nagybevásárlást. Ám holnap ünnepnap lesz, november 1-jén, mindenszentek napján általános boltzár lesz az országban, így fokozódott a tömeg az üzletek parkolóiban.
Október 31-én délután már nehezen lehet találni helyet a 87-es főút menti üzletek parkolóiban. Már az odajutás sem egyszerű, a 11-es Huszár úton 8 km/h-s sebességgel gurulunk végig. A sok autó és bevásárló ember oka, hogy szombaton, november elsején, mindenszentek napján zárva lesznek az üzletek, így mindenki, aki tud, elugrik 1-2 alap termékért, egy bevásárló hölgy bevallása szerint ilyenkor jobb, ha legalább egy doboz tej, és egy kiló kenyér van otthon.
Mindenszentek: még kaphatók mécsesek
Páran teli kosarakkal jönnek ki az üzletekből, vendégeket várnak a hétvégére. Ha eddig nem tettük, ma még mécseseket is vehetünk - már akciós áron.
Mindenszentek: nagy pénteki tumultus a boltok körül SzombathelyenFotók: Kóbor Szonja
A kasszáknál még jobban érződik a holnapi boltzár hatása: az összes kassza nyitva, de így is hosszú sorok állnak. Vasárnap már a megszokott nyitvatartás alapján nyitva lesznek a boltok, üzletek, így aki szeretné elkerülni a nagy tömeget, jobban teszi, ha vasárnap tartja a bevásárlást.
Mindenszentek: a boltok zárva, a temetők hosszabban lesznek nyitva