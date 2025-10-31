Jobb nem ma tartani a heti nagybevásárlást, nagy a tumultus a szombathelyi boltokban - fotók

Október 31-én délután már nehezen lehet találni helyet a 87-es főút menti üzletek parkolóiban. Már az odajutás sem egyszerű, a 11-es Huszár úton 8 km/h-s sebességgel gurulunk végig. A sok autó és bevásárló ember oka, hogy szombaton, november elsején, mindenszentek napján zárva lesznek az üzletek, így mindenki, aki tud, elugrik 1-2 alap termékért, egy bevásárló hölgy bevallása szerint ilyenkor jobb, ha legalább egy doboz tej, és egy kiló kenyér van otthon.

Tele vannak az üzleteket parkolói, holnap mindenszentek napja.

Fotó: KSZ

Mindenszentek: még kaphatók mécsesek

Páran teli kosarakkal jönnek ki az üzletekből, vendégeket várnak a hétvégére. Ha eddig nem tettük, ma még mécseseket is vehetünk - már akciós áron.