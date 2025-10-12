október 12., vasárnap

1 órája

MMIK-koncertek: a 30Y-tól a Kiscsillagig – sztárok sorakoznak Szombathelyen

Címkék#Szombathely#Analog Balaton#Dánielfy Gergely#MMIK#Bohemian Betyars#30Y#Kiscsillag

A MMIK Caffé & Music Club ősszel is a minőségi élőzene otthona lesz, ahol a rajongók hétről hétre találkozhatnak kedvenceikkel. Az MMIK koncertsorozatában most is a hazai zenei élet legjobb előadói lépnek színpadra.

Vaol.hu

Az MMIK Caffé & Music Club 2025-ös őszi szezonja igazi zenei csemegéket kínál: minden hónapra jut egy nagy név, a hangulat pedig garantált. Az MMIK koncertjeivel ismét az élőzene fellegvára lesz.

MMIK koncertek: az év minden hátralevő hétvégéjére jut egy nagy név
MMIK koncertek: az év minden hátralevő hétvégéjére jut egy nagy név
Forrás: Facebook/Bohemian Betyars

MMIK koncertek: az ősz legjobb bulijai a szombathelyi klubban

Az őszi koncertsorozat októberben indult, rögtön egy erős nyitánnyal: október 11-én a 30Y vette birtokba a színpadot, majd október 17-én az Analog Balaton gondoskodik a sodró elektronikus energiákról.

Novemberben a nosztalgia és az új hullám váltja egymást: november 8-án a HS7 „Krézi srác 25” jubileumi koncertje és a Fixalibi vendégszereplése ígér emlékezetes estét. A hónap végén, november 22-én a rap és a hiphop szerelmesei találkozhatnak Mikee Mykanic, Ketioz és az NKS „Szupercsillagparaszt” formációjával. A lendület nem csökken: november 28-án a Bohemian Betyars és a Hakumba robbantják be a táncparkettet, másnap, november 29-én pedig Dánielfy Gergely és az Andalgó lágyabb dallamai zárják a hónapot.

Decemberben a slágeres rock veszi át a főszerepet: december 5-én a Kiscsillag és a Prokofjev koncertezik, 28-án pedig meglepetésfellépő érkezik a klubba. Az év méltó zárása a szilveszteri buli lesz december 31-én.

A kapunyitás minden koncertnapon 20 órakor, a kezdés 21 órakor várható.

 

