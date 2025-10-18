Modern Gyárak Éjszakája – 9. alkalommal nyílnak meg a kapuk, Vasban is

A Modern Gyárak Éjszakája eseményt kilencedik alkalommal rendezik meg, idén november 14-én mutatkozhatnak be a hazai gyárak online bemutatókkal és személyes gyárlátogatásokkal a nagyközönségnek.

Modern Gyárak Éjszakája: bárki betekinthet a kulisszák mögé Vaskeresztesen a MAM-Hungária Kft. üzemében.

Fotó: © Cseh Gábor

Modern Gyárak Éjszakája Vaskeresztesen is

„Festői táj, modern telephely, korszerű technológia, kiemelkedő minőségű babatermékek és egy vállalat, ahol nap mint nap a jövő generációjáért dolgoznak. Ez a MAM-Hungária Kft. Látogassanak el a céghez, és tekintsenek be egy olyan 600 főt számláló gyártóüzem kulisszái mögé, ahol a robottechnológia egyre nagyobb teret hódít, de a termékportfólió összetétele és a célközönség igényei is megkövetelik az emberi munkaerő jelenlétét gyártási- és minőségirányítási szempontból is”, írja bemutatkozójában a cég.

Bárki betekinthet a kulisszák mögé Vaskeresztesen a MAM-Hungária Kft. üzemében. A regisztráció nemrég indult el a következő oldalon: Modern Gyárak Éjszakája - MAM-HUNGÁRIA Kft.