október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Országos online és élő programsorozat

1 órája

Modern Gyárak Éjszakája – 9. alkalommal nyílnak meg a kapuk, Vasban is

Címkék#Vaskeresztesen#esemény#Modern Gyárak Éjszakája#telephely

A Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából immár 9. alkalommal rendezi meg az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. a Modern Gyárak Éjszakája országos eseményt, amelyre idén november 14-én kerül sor. A vaskeresztesi MAM-Hungária Kft. idén is részt vesz a Modern Gyárak Éjszakáján.

Vaol.hu

A Modern Gyárak Éjszakája eseményt kilencedik alkalommal rendezik meg, idén november 14-én mutatkozhatnak be a hazai gyárak online bemutatókkal és személyes gyárlátogatásokkal a nagyközönségnek. 

Modern Gyárak Éjszakája
Modern Gyárak Éjszakája: bárki betekinthet a kulisszák mögé Vaskeresztesen a MAM-Hungária Kft. üzemében.
Fotó: © Cseh Gábor

Modern Gyárak Éjszakája Vaskeresztesen is

„Festői táj, modern telephely, korszerű technológia, kiemelkedő minőségű babatermékek és egy vállalat, ahol nap mint nap a jövő generációjáért dolgoznak. Ez a MAM-Hungária Kft. Látogassanak el a céghez, és tekintsenek be egy olyan 600 főt számláló gyártóüzem kulisszái mögé, ahol a robottechnológia egyre nagyobb teret hódít, de a termékportfólió összetétele és a célközönség igényei is megkövetelik az emberi munkaerő jelenlétét gyártási- és minőségirányítási szempontból is”, írja bemutatkozójában a cég. 
Bárki betekinthet a kulisszák mögé Vaskeresztesen a MAM-Hungária Kft. üzemében. A regisztráció nemrég indult el a következő oldalon: Modern Gyárak Éjszakája - MAM-HUNGÁRIA Kft.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu