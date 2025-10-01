80 éves Molnár Piroska, a nemzet színésze - Isten éltesse!

október 1., szerda

2011-ben a nemzet színészének választották, 2024-ben a Savaria Filmszemle, 2025-ben a magyar filmkritikusok életműdíjával tüntették ki. Molnár Piroska ma ünnepli születésnapját, 80 éves lett. Isten éltesse!

1945-ben született Ózdon. Édesapját nem is ismerte, mert nem tért haza a szovjet fogságból, s édesanyja hiába akart visszaköltözni Erdélybe, a határokat addigra már lezárták. Anyja egyedül nevelte fel Kunágotán, meghatározó gyermekkori élményei ehhez a dél-alföldi településhez kötik. Édesanyja tanácsára a szegedi közgazdasági technikumban érettségizett, de a számok sohasem érdekelték, annál jobban a színjátszás: kiskorától színész akart lenni, szívesen szavalt, szerepelt - írja a Kossuth-díjas színművészről a Nemzeti Archívum Sajtóarchívuma. Molnár Piroska október 1-jén ünnepli születésnapját, 80 éves lett. 

Molnár Piroska
80 éves Molnár Piroska - Isten éltesse a nemzet színészét! 
Fotó: VN/Kőszegi Várszínház

80 éves Molnár Piroska, a nemzet színésze

Pályáját 1968-ban a Szegedi Nemzeti Színházban kezdte, ahol együtt játszhatott Ajtay Andorral is. 1971-ben hívta Kaposvárra Zsámbéki Gábor és Komor István, s ő hatéves kitérővel - 1978-tól két évig a Nemzeti Színház, 1980 és 1984 között a Katona József Színház tagja volt - 2002-ig játszott a Csiky Gergely Színházban. Itt teljesedett ki pályája - a színház széles repertoárja lehetővé tette, hogy klasszikus és mai drámában, zenés darabokban is színpadra léphessen, egy korábbi interjúban ezt nevezte élete legszebb időszakának. 2002 és 2013 között a Nemzeti Színház társulatának tagja volt, 2013-ban a Thália Színházhoz szerződött, ahol jelenleg is több darabban lép színpadra, a többi közt a Madám Bizsu címszerepében.

Kiváló jellemábrázoló tehetségű, sokoldalú művész, számtalan színpadi és filmes szerepben kápráztatta el a nagyérdeműt. Humora, temperamentuma vígjátéki és groteszk szerepek megformálásában, muzikalitása és hangja a zenés műfajok szerepeinek megoldásában segítik - írja a Nemzeti Archívum Sajtóarchívuma.

Film- és szinkronszerepek 

1967 óta filmekben is szerepel, melyek között akad dráma és vígjáték egyaránt: Hangyaboly, Makra, Árvácska, Kiáltás és kiáltás, Szamba, Csinibaba, Meseautó, Egérút, Állítsátok meg Terézanyut!, Taxidermia, Rokonok, A nagy füzet, Szabadesés, Liza, a rókatündér. A Munkaügyek - IrReality Show televíziós sorozat egyik főszerepét, Sipeki Elvirát is ő alakította. Szintén főszerepet osztottak rá a Keresztanyu című televíziós vígjáték szériában, és játszott a Drága örökösök című sorozatban. Egyik legutóbbi filmes munkáját a Csehov klasszikusa nyomán, a Thália Színház előadása alapján forgatott Ványa bácsi - Buborékkeringő című tévéfilmben kapta. A színésznő jellegzetes hangját sok szinkronszerepben is hallhatjuk, a Magyar népmesék sorozat második évadjának öt epizódjában is ő mesélt a gyerekeknek. 

Ascher Tamás azt mondta róla, hogy rendkívül sok színárnyalatú lény: erős, mindent kibíró paraszt, csiszolt agyú, fölényes, művelt nő, érzelmekben gazdag asszony és ezenfelül boszorkány. 

A Savaria Filmszemle életműdíjával is kitüntették 

  • 2011-ben a nemzet színészének választották, és átvehette a Színházi Kritikusok Céhének a legjobb női főszereplőnek járó díját. 
  • 2013-ban a chicagói filmfesztiválon elismerő oklevéllel jutalmazták Szász János A nagy füzet című filmjében nyújtott alakításáért, 
  • ugyanabban az évben Prima Primissima-díjat kapott. 
  • 2014-ben a cottbusi nemzetközi filmfesztiválon a Szabadesés női főszereplőjeként díjazták, s 
  • ASSITEJ Üveghegy Életműdíjat kapott, 
  • 2015-ben a Színházi Kritikusok Céhének életműdíját vehette át, 
  • 2020-ban Kaposvár díszpolgára lett. 
  • 2022-ben Psota Irén-díjat kapott, a legjobb színésznő kategóriában elnyerte a Televíziós Újságírók Díját, valamint 
  • neki ítélték a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál életműdíját. 
  • 2024-ben a Savaria Filmszemle, 
  • 2025-ben a magyar filmkritikusok életműdíjával tüntették ki. 
  • Ugyancsak tavaly Dettre Gábor Csendes éj című filmjében nyújtott alakításáért elnyerte a MOZ.GO Magyar Mozgókép Fesztivál legjobb női főszereplőnek járó díját.
  • Molnár Piroska 2011-ben a Nagymama című Csiky Gergely-darab címszerepéért kapott gázsijából alapította a Nagymama-díjat, amelyet a kaposvári Csiky Gergely Színház fiatal művészeinek ítélnek oda évente.

 

 

