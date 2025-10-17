1 órája
Földet ért a gőzös - így mutatnak a régi vonatok a Vasparipa Játszóparkban (fotók)
Földet ért a gőzmozdony, amelyet a szombathelyi MÁV-igazgatóság udvaráról a celldömölki Vasparipa Játszóparkba szállítottak. Csütörtökön a kemenesaljai vasútállomásról az egykori tűzoltókocsi és a 275-ös pályaszámú mozdony is ide tartott – egy új vasúttörténeti park van alakulóban.
Korábban megírtuk, daruval, trélerrel húzták ki és szállították el a 490,041-es pályaszámú gőzmozdonyt a szombathelyi MÁV-igazgatóság udvaráról új otthonába. Ágh Péter államtitkár, Észak-Vas országgyűlési képviselője korábban sokat tett a Vasparipa Játszópark megalakulásáért, most jelentős közbenjárása kellett ahhoz is, hogy a mozdony a vármegyében maradhasson.
Megérkezett a mozdony Celldömölkre
- Az attrakció tematikájában a város vasutas hagyományai előtt tiszteleg. A kerti vasútnak, jatszótérnek, állomásnak, múzeumnak kiegészítései lesznek az ide kerulő vasúti közlekedési eszközök. A Vasúttörténeti Park méltó kistestvére lehet a celldömölki létesítmény, a jövőben újabb mozdonnyal, vagy épp kocsikkal bővülhet a helyszín. - fogalmazott Ágh Péter, aki csütörtökön a helyszínen Fehér László polgármesterrel közösen nézte meg a mozdonyokat. Hozzátette: - Ismerve a celldömölkiek vasút iránti szeretetet, biztosan óvni és vigyázni fogják a régi vasúti járműveket - élményt nyújtva ezzel a Vasparipa Játszóparkba érkező gyerekeknek, családoknak.
A celldömölki Vasparipa Jászóparkba helyezték át a mozdonyokatFotók: Szendi Péter
