Földet ért a gőzös - így mutatnak a régi vonatok a Vasparipa Játszóparkban (fotók)

Korábban megírtuk, daruval, trélerrel húzták ki és szállították el a 490,041-es pályaszámú gőzmozdonyt a szombathelyi MÁV-igazgatóság udvaráról új otthonába. Ágh Péter államtitkár, Észak-Vas országgyűlési képviselője korábban sokat tett a Vasparipa Játszópark megalakulásáért, most jelentős közbenjárása kellett ahhoz is, hogy a mozdony a vármegyében maradhasson.

A celldömölki vasútállomásól a Vasparipa Játszóparkba költözött a 275-ös mozdony is csütörtökön

Fotó: SZP

Megérkezett a mozdony Celldömölkre

- Az attrakció tematikájában a város vasutas hagyományai előtt tiszteleg. A kerti vasútnak, jatszótérnek, állomásnak, múzeumnak kiegészítései lesznek az ide kerulő vasúti közlekedési eszközök. A Vasúttörténeti Park méltó kistestvére lehet a celldömölki létesítmény, a jövőben újabb mozdonnyal, vagy épp kocsikkal bővülhet a helyszín. - fogalmazott Ágh Péter, aki csütörtökön a helyszínen Fehér László polgármesterrel közösen nézte meg a mozdonyokat. Hozzátette: - Ismerve a celldömölkiek vasút iránti szeretetet, biztosan óvni és vigyázni fogják a régi vasúti járműveket - élményt nyújtva ezzel a Vasparipa Játszóparkba érkező gyerekeknek, családoknak.