I. Kövér János Labdarúgó Kupa

Műfüves pálya készült – Új sportlétesítményt adtak át Vas megyében

Elkészült Vép új sportlétesítménye. Pénteken hivatalosan is átadták a műfüves pályát. Az ünnepi alkalom részeként rendezték meg az I. Kövér János Labdarúgó Kupát.

Tóth Katalin

Ebéd után óvodás és iskolás csapatok mérkőztek meg egymással a Szent Imre utca 40. szám alatti pályán az I. Kövér János Labdarúgó Kupán. Az eredményhirdetés után kezdődhetett a műfüves pálya hivatalos átadóünnepsége. 

Műfüves pálya átadója Vépen
A vépi sportélet fejlődését szolgálja a műfüves pálya. 
Fotó: VN/Palotás Péter

A helyi sportélet fejlődését szolgálja a műfüves pálya

– Városunkban ma egy régi álom vált valóra: egy olyan korszerű létesítmény született meg, amely hosszú távon szolgálja Vép fejlődését, sportközösségünk építését, és reményeink szerint további lendületet ad a helyi sportéletnek – fogalmazott köszöntőjében Rózsa Hajnalka polgármester. Külön szólt a gyermekekhez, akik a mérkőzések során felavatták a műfüves labdarúgópályát és az elkövetkező években egyre többet használhatják majd szüleikkel vagy iskolai program keretében.

Az első kupa a műfüves pályán az emlékezésről is szólt: megrendezésével egy kivételes ember, Kövér János emléke előtt tisztelegtek, aki egész életét a vépi futballnak és a közösség szolgálatának szentelte. 

Kövér János: a vépi futballnak és a közösség szolgálatának szentelte az életét

– Kövér János 1947. május 16-án született Vépen. 1970-től kezdve Szombathelyen élt, de 1986-ban családjával együtt visszaköltözött Vépre, és itt élt haláláig városunkban. Vépen a mezőgazdasági szakközépiskolában dolgozott, valamint a GAMESZ-ban, és nyugdíj után az általános iskolában is. 1960-tól 1965-ig a vépi labdarúgó csapat játékosa volt, 1985 őszétől kapcsolódott be a labdarúgócsapat munkájába, szakosztályvezetőként. 1988 őszétől az ifjúsági csapatnál az edzői feladatokat is ő látta el 1990 nyaráig. 2000 októberében labdarúgóedzői minősítést szerzett. Az egyik legnagyobb eredmény, amit elért a vépi 10-14 éves korosztállyal, az az, hogy 2003 májusában Budapesten gyermek labdarúgó kupán országos 1. helyen végeztek. A mai napig hálás szívvel gondolunk rá mindazért, amit értünk és a vépi sportért tett – mondta a polgármester, egyúttal bejelentette: szeretnének hagyományt teremteni, és minden év őszén megszervezni a kupát az óvodások és iskolások részére. Az átadón Kövér János családja is részt vett. 

Vép ismét gazdagodott

Az MLSZ Vas Vármegyei Igazgatóságának elnöke, prof. dr. Gadányi Károly köszöntőjében szólt a Kövér Jánossal való barátságáról. A jelen lévő óvodásoknak, kisiskolásoknak érzékeltette, mekkora különbségek vannak a régmúlt és a mai kor sport-lehetőségei, adottságai között, és megköszönte mindenkinek a munkáját, aki hozzájárult ahhoz, hogy Vép ismét gazdagodott. 

Németh Attila, a Vép Városi Sportegyesület elnöke a 2024. december végén indult műfüves pálya projektet ismertette. Karácsony előtt három nappal Dobány Lajos vasi MLSZ-igazgató hívta a 40X20 méteres műfüves pálya kialakításának lehetőségével. Alig egy év alatt elkészült a minden igényt kielégítő sportpálya, amely üde színfolttal gazdagította a várost. A létesítményről azt mondta: hosszú távon hasznára lesz egyesületnek és segítséget jelenthet az általános iskolának is. 

 

