Műfüves pálya készült – Új sportlétesítményt adtak át Vas megyében

Ebéd után óvodás és iskolás csapatok mérkőztek meg egymással a Szent Imre utca 40. szám alatti pályán az I. Kövér János Labdarúgó Kupán. Az eredményhirdetés után kezdődhetett a műfüves pálya hivatalos átadóünnepsége.

Fotó: VN/Palotás Péter

A helyi sportélet fejlődését szolgálja a műfüves pálya

– Városunkban ma egy régi álom vált valóra: egy olyan korszerű létesítmény született meg, amely hosszú távon szolgálja Vép fejlődését, sportközösségünk építését, és reményeink szerint további lendületet ad a helyi sportéletnek – fogalmazott köszöntőjében Rózsa Hajnalka polgármester. Külön szólt a gyermekekhez, akik a mérkőzések során felavatták a műfüves labdarúgópályát és az elkövetkező években egyre többet használhatják majd szüleikkel vagy iskolai program keretében.

Az első kupa a műfüves pályán az emlékezésről is szólt: megrendezésével egy kivételes ember, Kövér János emléke előtt tisztelegtek, aki egész életét a vépi futballnak és a közösség szolgálatának szentelte.

Kövér János: a vépi futballnak és a közösség szolgálatának szentelte az életét

– Kövér János 1947. május 16-án született Vépen. 1970-től kezdve Szombathelyen élt, de 1986-ban családjával együtt visszaköltözött Vépre, és itt élt haláláig városunkban. Vépen a mezőgazdasági szakközépiskolában dolgozott, valamint a GAMESZ-ban, és nyugdíj után az általános iskolában is. 1960-tól 1965-ig a vépi labdarúgó csapat játékosa volt, 1985 őszétől kapcsolódott be a labdarúgócsapat munkájába, szakosztályvezetőként. 1988 őszétől az ifjúsági csapatnál az edzői feladatokat is ő látta el 1990 nyaráig. 2000 októberében labdarúgóedzői minősítést szerzett. Az egyik legnagyobb eredmény, amit elért a vépi 10-14 éves korosztállyal, az az, hogy 2003 májusában Budapesten gyermek labdarúgó kupán országos 1. helyen végeztek. A mai napig hálás szívvel gondolunk rá mindazért, amit értünk és a vépi sportért tett – mondta a polgármester, egyúttal bejelentette: szeretnének hagyományt teremteni, és minden év őszén megszervezni a kupát az óvodások és iskolások részére. Az átadón Kövér János családja is részt vett.