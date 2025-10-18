Hol érdemes keresni ausztriai állásajánlatokat? Mutatjuk a top 5-öt!

A munka Ausztria területén sok mindenkit vonz Vas vármegyében, hiszen sokan vállalnak munkát a határ túloldalán, akár napi ingázással is. Az ausztriai munkavállalás számos előnnyel jár: vonzó osztrák bér, rendezett munkakörülmények és kiszámítható feltételek várják azokat, akik megfelelően tájékozódnak. Ehhez ma már elengedhetetlen, hogy ismerjük a legjobb osztrák állásportálokat, ahol valóban megbízható ausztriai állásajánlatok találhatók.

Munka Ausztria: így érdemes belevágni az osztrák munkakeresésbe

Fotó: Shutterstock

Munka Ausztria területén? Öt kipróbált portál a sikeres álláskereséshez

Indeed

Willhaben

AMS

Karriere

Steptone

Az egyik legnagyobb és legismertebb oldal az Indeed, amely nemcsak Ausztriában, hanem nemzetközi szinten is hatalmas adatbázissal rendelkezik. Könnyen szűrhetünk városra, pozícióra, bérsávra vagy akár részmunkaidős állásokra is – így bárki megtalálhatja a számára ideális munkát Ausztriában.

A Willhaben portál inkább apróhirdetéseiről ismert, de külön aloldalt kínál ebben a kategóriában is. Itt gyakran kisebb cégek hirdetnek, ezért a jelentkezés személyesebb, közvetlenebb lehet, ami sok pályázó számára előnyt jelent.

A hivatalos AMS (Arbeitsmarktservice) oldal az osztrák munkaügyi szolgálat adatbázisát teszi elérhetővé, naprakész és ellenőrzött ausztriai állásajánlatokkal. Az AMS különösen ajánlott azoknak, akik biztos, legálisan bejelentett ausztriai munkavállalást keresnek.

A Karriere portál a középszintű és felsővezetői pozíciók piacán erős. Itt találhatók a legtöbb irodai, gazdasági vagy szakmai osztrák álláshirdetések, és a felhasználóbarát felület megkönnyíti a gyors, online jelentkezést.

Végül, de nem utolsósorban a Stepstone is remek választás azoknak, akik komoly, hosszú távú ausztriai munkavállalásra készülnek. A portál különösen a nemzetközi cégeknél hirdetett ausztriai állásajánlatokban erős, és sok esetben a hirdetések részletesen tartalmazzák az osztrák béreket is – így már előre pontos képet kaphatunk a várható fizetésekről.