Hol érdemes keresni ausztriai állásajánlatokat? Mutatjuk a top 5-öt!

Az osztrák munkaerőpiac továbbra is nyitott a magyar dolgozók előtt, és rengeteg álláslehetőséget kínál. A cikkünkben bemutatott öt portál megbízható kiindulópont mindenki számára, aki számára a cél egy jól fizető, biztos munka Ausztria területén.

Munka Ausztria: így érdemes belevágni az osztrák munkakeresésbe

Fotó: Shutterstock

A munka Ausztria területén sok mindenkit vonz Vas vármegyében, hiszen sokan vállalnak munkát a határ túloldalán, akár napi ingázással is. Az ausztriai munkavállalás számos előnnyel jár: vonzó osztrák bér, rendezett munkakörülmények és kiszámítható feltételek várják azokat, akik megfelelően tájékozódnak. Ehhez ma már elengedhetetlen, hogy ismerjük a legjobb osztrák állásportálokat, ahol valóban megbízható ausztriai állásajánlatok találhatók.

Munka Ausztria területén? Öt kipróbált portál a sikeres álláskereséshez

  • Indeed
  • Willhaben
  • AMS
  • Karriere
  • Steptone

Az egyik legnagyobb és legismertebb oldal az Indeed, amely nemcsak Ausztriában, hanem nemzetközi szinten is hatalmas adatbázissal rendelkezik. Könnyen szűrhetünk városra, pozícióra, bérsávra vagy akár részmunkaidős állásokra is – így bárki megtalálhatja a számára ideális munkát Ausztriában.

A Willhaben portál inkább apróhirdetéseiről ismert, de külön aloldalt kínál ebben a kategóriában is. Itt gyakran kisebb cégek hirdetnek, ezért a jelentkezés személyesebb, közvetlenebb lehet, ami sok pályázó számára előnyt jelent.

A hivatalos AMS (Arbeitsmarktservice) oldal az osztrák munkaügyi szolgálat adatbázisát teszi elérhetővé, naprakész és ellenőrzött ausztriai állásajánlatokkal. Az AMS különösen ajánlott azoknak, akik biztos, legálisan bejelentett ausztriai munkavállalást keresnek.

A Karriere portál a középszintű és felsővezetői pozíciók piacán erős. Itt találhatók a legtöbb irodai, gazdasági vagy szakmai osztrák álláshirdetések, és a felhasználóbarát felület megkönnyíti a gyors, online jelentkezést.

Végül, de nem utolsósorban a Stepstone is remek választás azoknak, akik komoly, hosszú távú ausztriai munkavállalásra készülnek. A portál különösen a nemzetközi cégeknél hirdetett ausztriai állásajánlatokban erős, és sok esetben a hirdetések részletesen tartalmazzák az osztrák béreket is – így már előre pontos képet kaphatunk a várható fizetésekről.

 

