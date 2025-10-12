Munka: tudatos lépésekkel újra megtalálhatjuk az értelmét
1 órája
Kiégtél, de nem tudsz vagy nem mersz váltani? Tippek, hogy újra szeresd, amit csinálsz
Kiégtél, de nem tudsz vagy nem mersz váltani? Szakértők szerint néhány tudatos lépéssel újra megtalálhatod az értelmet és az örömöt a munkádban. Tippeket adnak, hogyan szeresd meg újra azt, amit legszívesebben magad mögött hagynál.
Fotó: Tirachard Kumtanom
A brit napilap, a The Guardian cikke szerint egyre többen maradnak olyan pozíciókban, amelyeket már rég nem élveznek – a jelenséget úgy hívják: „job hugging”, vagyis „munkaölelés”. Néhány tudatos lépéssel azonban újra megtalálhatjuk az értelmet a munka terén. Húsz tippet adnak, az írást a HR Portál szemlézte.
Munka: így találd meg újra az értelmét
- Emlékezz, miért vállaltad el a munkát. Alice Stapleton karriercoach szerint érdemes újra végiggondolni, mi vonzott anno ide: „Ha visszatalálsz ahhoz, kinek segítesz nap mint nap, könnyebben meglátod a munkád értelmét.”
- Lásd meg, mit ad neked a munka. Még ha nem is a szenvedélyedet éled, a munkád sok mindent biztosít: fizetést, stabilitást, rutint, szociális életet. A coach szerint, ha tudatosítod ezeket az előnyöket, az önmagában képes energiát adni.
További tippjeik:
- Kapcsolódj a kollégáidhoz.
- Engedd be a humort és a játékosságot, ez segít, hogy a munka újra közösségi és kreatív élmény legyen.
- Tanulj valami újat a munkán kívül.
- Változtass a környezeteden – a home office korszakában akár egy másik helyről dolgozni is felfrissítő lehet.
- Tedd otthonossá a munkatered.
- Vezess hálanaplót: Stapleton szerint napi három apró pozitívum leírása segíthet abban, hogy meglásd, mi működik mégis jól. Grishin emellett a reggeli „szabad írás” módszerét javasolja – segít ráhangolódni és tisztábban látni, mi hiányzik.
- Koncentrálj arra, amit szeretsz. Nem minden munkafeladat egyformán rossz. Gondold végig, mely részek okoznak még örömet – és próbálj közelebb kerülni ezekhez.
- Formáld a munkád a saját igényeidre.
- Kicsiben is számít: válaszd ki a legfontosabb 2–3 dolgot, amit mindenképp elvégzel – így a nap végén érezheted a sikerélményt.
- Használd ki az erősségeidet
- Gondolkodj oldalirányban. Nem biztos, hogy új munkahely kell – néha elég a belső váltás.
- Jutalmazd magad: „ha túl vagy egy kellemetlen feladaton, állj fel, igyál egy kávét, beszélgess pár percet – ünnepeld meg a kis sikereket is.”
- Oldj meg problémákat közösen. A nehézségek megosztása másokkal sokszor megkönnyíti a megoldást.
- Irányítsd az idődet. Használd ki az idődet tudatosan – a munka csak egy része a hétnek, nem az egész.
- Légy kedves – magaddal is!
- Figyeld, hogyan beszélsz a munkádról. Ha mindig csak a rosszra fókuszálsz, az tovább erősíti az elégedetlenséget. Próbáld meg a pozitívumokat is megemlíteni – ez hosszú távon formálja a hozzáállásodat.
- Ne tedd a munkát a világod középpontjába. Építsd újra a munka-élet egyensúlyt, teremts magadnak örömet más területeken is – barátok, sport, kreatív hobbik.
- Készíts kilépési tervet. Ha már biztos vagy benne, hogy továbblépnél, készülj fel rá tudatosan. Frissítsd az önéletrajzod, képezd magad, bővítsd a szakmai hálózatod.
