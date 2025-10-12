Kiégtél, de nem tudsz vagy nem mersz váltani? Tippek, hogy újra szeresd, amit csinálsz

A brit napilap, a The Guardian cikke szerint egyre többen maradnak olyan pozíciókban, amelyeket már rég nem élveznek – a jelenséget úgy hívják: „job hugging”, vagyis „munkaölelés”. Néhány tudatos lépéssel azonban újra megtalálhatjuk az értelmet a munka terén. Húsz tippet adnak, az írást a HR Portál szemlézte.

Munka: ha mindig csak a rosszra fókuszálsz, az tovább erősíti az elégedetlenséget.

Fotó: Tirachard Kumtanom / Forrás: Shutterstock

Munka: így találd meg újra az értelmét

Emlékezz, miért vállaltad el a munkát. Alice Stapleton karriercoach szerint érdemes újra végiggondolni, mi vonzott anno ide: „Ha visszatalálsz ahhoz, kinek segítesz nap mint nap, könnyebben meglátod a munkád értelmét.”

Lásd meg, mit ad neked a munka. Még ha nem is a szenvedélyedet éled, a munkád sok mindent biztosít: fizetést, stabilitást, rutint, szociális életet. A coach szerint, ha tudatosítod ezeket az előnyöket, az önmagában képes energiát adni.

További tippjeik: