12 perce
Munkahelyi baleset: 100 métert zuhant a kotrógép sofőrje Ausztriában
Egy Hopfgarten in Defereggen (Lienz járás) erdészeti vállalat kotrógépvezetője 100 métert zuhant le egy meredek terepen munka közben. Helikopterrel szállították kórházba.
Munkahelyi baleset: Az elsődleges információk szerint a férfi egy Hopfgarten feletti mezei ösvényen haladt. A talaj hirtelen megadta magát, aminek következtében a kotrógép lezuhant a meredek terepen - számolt be róla az ORF.
Munkahelyi baleset: A sofőr kiszabadult
Körülbelül 100 méter után a jármű megállt, és a sofőr kimentette magát a vezetőfülkéből. Az elsődleges ellátás után mentőhelikopterrel szállították a lienzi kórházba. A tiroli irányító központ első jelentései szerint sérülései "nem túl súlyosak".
„Ez valóban egy szerencse volt. Száz ilyen balesetből 99 halálos kimenetelű” – magyarázta Florian Unterlercher, a hopfgarteni tűzoltóság parancsnokhelyettese.
Trabanttal a halálba - A vádlott szerint önhibáján kívül lett ittasA Vas Népe 1992. október 1-jei számában tudósított arról, hogy a Vas Megyei Bíróság M. Szabolcs ügyét tárgyalta: két fiatal lelte halálát a Szombathelytől Kőszeg felé vezető úton.