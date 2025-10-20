Munkahelyi baleset: 100 métert zuhant a kotrógép sofőrje Ausztriában

Munkahelyi baleset: Az elsődleges információk szerint a férfi egy Hopfgarten feletti mezei ösvényen haladt. A talaj hirtelen megadta magát, aminek következtében a kotrógép lezuhant a meredek terepen - számolt be róla az ORF.

Munkahelyi baleset, ami csodával végződött.

Forrás: tirol.orf.at

Munkahelyi baleset: A sofőr kiszabadult

Körülbelül 100 méter után a jármű megállt, és a sofőr kimentette magát a vezetőfülkéből. Az elsődleges ellátás után mentőhelikopterrel szállították a lienzi kórházba. A tiroli irányító központ első jelentései szerint sérülései "nem túl súlyosak".

„Ez valóban egy szerencse volt. Száz ilyen balesetből 99 halálos kimenetelű” – magyarázta Florian Unterlercher, a hopfgarteni tűzoltóság parancsnokhelyettese.