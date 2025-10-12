Kapcsoljon a TV2-re! Nagy klasszikus miatt lesz műsorváltozás vasárnap este

október 12., vasárnap

A tegnap elhunyt világhírű színésznőre emlékezik a csatorna. A TV2 Diane Keaton Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színésznő emléke előtt műsorváltozással tiszteleg vasárnap este.

Vaol.hu

A TV2 műsorváltozással tiszteleg Diane Keaton Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színésznő előtt. A 79 éves művész öt évtizedet átölelő pályafutása során számos ikonikus szerepben nyújtott felejthetetlen alakítást - írja közleményében a csatorna.

műsorváltozás
Diane Keaton emlékére változik a műsor
Fotó: AFP

Műsorváltozás Diane Keaton emlékére, több klasszikus képernyőre kerül

Többek között az Elvált nők klubja, az Örömapa, a Könyvklub-filmek, valamint Az Ifjú pápa című sorozat első évadában is láthatta őt a közönség.

Vsárnap, a Sztár Sztár All Stars adását követően a TV2 műsorváltozással tűzi műsorára a Hirtelen 70 című vígjátékot, amelyet korábban még nem vetített az országos csatorna.

Az emlékhét keretében október 23-án, 12:15-kor a Minden végzet nehéz  című romantikus vígjáték is látható lesz a TV2 műsorán, amely szintén Diane Keaton egyik legemlékezetesebb, Oscar-díjra jelölt alakítását idézi fel.

A TV2 ezzel a gesztussal szeretné tiszteletét kifejezni a hollywoodi filmvilág egyik legkarakteresebb és leginspirálóbb színésznője előtt.

 

