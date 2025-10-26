Mussolini villája eladó, most akár a tiéd is lehet

Eladósorba került Benito Mussolini egykori nyári rezidenciája. Az olasz diktátor Adria-parti villáját árverésen értékesítik, az ingatlanra december 22-ig lehet ajánlatot tenni. Az épület sorsa máris vitákat váltott ki. Mussolini villája eladó, és most akár a tiéd is lehet!

A Rimini közelében, Riccione népszerű üdülővárosában található ingatlant jelenlegi tulajdonosa, a Fondazione Carim alapítvány bocsátotta áruba. A licitálók december 22-én délig nyújthatják be ajánlataikat a történelmi épületre.

A "Villa Mussolini" néven ismert épület jelenleg is nyitva áll a látogatók előtt. A 2005-ben felújított rezidencia kulturális központként működik: kiállításoknak, rendezvényeknek és esetenként polgári esküvőknek is otthont ad.

Az olasz diktátor nyári központja

Bár a villa eredetileg 1892-ben épült, 1934-ben került a diktátor családjának birtokába, amikor felesége, Rachele Guidi megvásárolta. A család 1934 és 1943 között rendszeresen itt töltötte a nyarakat.

Az épület azonban több volt egyszerű nyaralónál; Mussolini innen intézte államügyeit és fogadott fontos külföldi vendégeket is a nyári hónapokban. A rezidenciát a diktátor 1945-ös halála és a második világháború vége után kobozták el a családtól.