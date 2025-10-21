Rendkívüli közlekedési helyzet
38 perce
Műszaki gondokkal küzd a Celldömölkről indult vonat, pótlóbuszokkal helyettesítik
Nem indult fényesen a Celldömölkről vonattal közlekedők reggele.
Illusztráció!
Forrás: VN-archív
Rendkívüli közlekedési helyzetről tájékoztatta hivatalos közösségi oldalán utasait a GYSEV Zrt. Mint a bejegyzésben írják, a menetrend szerint 5:53-kor Celldömölkről Zalaegerszegre közlekedő 9520 sz. személyvonat műszaki meghibásodás miatt a mai napon vonatpótló autóbusszal lesz pótolva.
Ezt ne hagyja ki!Ezt jó, ha tudja!
