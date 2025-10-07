Szigorodhat az autók műszaki vizsgája

Szigorodhat a műszaki vizsga az Európai Unió új tervezete alapján. Nem első alkalom, hogy ezzel riogatják az európai autósokat. Alig egy hónapja arról számolt be portálunk, hogy elrendelhetik a tíz évnél korosabb autóknak a szigorúbb és sűrűbb (évenkénti) vizsgálatát. Most egy változtatási tervezet ismét ezt a területet érintené. A mostani változás lényege, hogy kiterjesztenék a részecskeszám határérték-mérést (azaz a PN-mérést) nemcsak a dízel-, hanem a benzines járművekre is. Ez a mérés sokkal pontosabban mutatja meg, milyen káros anyagok vannak a kipufogógázban.

Műszaki vizsga: újabb európai uniós szigorítás jöhet

Ismét a műszaki vizsga van fókuszban

Megkérdeztünk szakértő véleményt is. Für Ernő egyházasrádóci autószerelő mester hangsúlyozta, hogy a különféle trükkökkel „életben tartott”, éppen, hogy csak hasznavehető verdák kiszűrése a fő cél. Az viszont erősen kétséges, hogy mennyi idő, pénz és energia lesz a rendszer felállítása és gyakorlati működtetése… Íme, összeszedtük a témával kapcsolatban a legfontosabb tudnivalókat:

Mi az a PN-mérés?

A PN-mérés a kipufogógázban található részecskék számát vizsgálja.

Németországban 2023 óta alkalmazzák az Euro 6/VI besorolású dízel járműveknél.

Kimutatta, hogy még az 5 évnél fiatalabb autók közül is sok nem felel meg a normáknak.

Kik érintettek?

Dízel autók: különösen az Euro 5b szabvány alattiak, bár itt még vita van a bevezetésről.

Benzines autók: a tervezet szerint náluk is alkalmaznák a PN-mérést.

A Ford például közel egymillió(!) járművet volt kénytelen visszahívni Németországban a DPF (részecskeszűrő) problémák miatt.

Mikor léphet életbe?

A bevezetés még nem dőlt el, jogszabályi és technikai előkészítés szükséges.

Új mérőeszközöket és szoftvereket kell fejleszteni, ami hónapokba vagy akár évekbe is telhet.

