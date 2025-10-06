október 6., hétfő

A munka nem állt meg

1 órája

Műtét után: otthonából jelentkezett be Vámos Zoltán főispán

Címkék#sérülés#baleset#Vámos Zoltán

Vámos Zoltán főispán, a szombathelyi választókerület elnöke korábban combizomszadást szenvedett.

Vaol.hu
Műtét után: otthonából jelentkezett be Vámos Zoltán főispán

Vámos Zoltán:

Fotó: VN-archív

Hivatali aláírások szokatlan helyszínen (konyha), rendhagyó segítséggel (Szuzi 😺) - ezzel a szellemes mondattal jelentkezett be otthonából Vámos Zoltán főispán közösségi oldalán, miután combizom szakadást szendevedett a Megyeházán. Korábban beszámoltunk róla: megműtötték, és a Markusovszky-kórház Traumatológiai Osztályán lábadozik. 

Vámos Zoltán már akkor jelezte: az iroda egy időre beköltözik a konyhába Így is lett.

 

