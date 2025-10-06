Műtét után: otthonából jelentkezett be Vámos Zoltán főispán

Hivatali aláírások szokatlan helyszínen (konyha), rendhagyó segítséggel (Szuzi 😺) - ezzel a szellemes mondattal jelentkezett be otthonából Vámos Zoltán főispán közösségi oldalán, miután combizom szakadást szendevedett a Megyeházán. Korábban beszámoltunk róla: megműtötték, és a Markusovszky-kórház Traumatológiai Osztályán lábadozik.

Vámos Zoltán már akkor jelezte: az iroda egy időre beköltözik a konyhába Így is lett.