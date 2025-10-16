Kapitális fogás az ölbői horgásztavon - fotók

Újabb kapitális fogás az Ölbői horgásztavon. A közösségi oldalon közzétett bejegyzés szerint Bernáth Gergő szeptember végén terelte szákba a 28 kilogrammos tükörponty. A nagy fogásról több fotó is készült.

Nagy fogás Ölbőn: 28 kilogrammot nyomott a hal

Fotó: Ölbői Horgásztó facebook

