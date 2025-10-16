Vasi vizeken
1 órája
Kapitális fogás az ölbői horgásztavon - fotók
Méretes ponty került szákba az Ölbői horgásztavon. A nagy fogásról képeket is posztoltak.
Újabb kapitális fogás az Ölbői horgásztavon. A közösségi oldalon közzétett bejegyzés szerint Bernáth Gergő szeptember végén terelte szákba a 28 kilogrammos tükörponty. A nagy fogásról több fotó is készült.
Nagy fogás Ölbőn
