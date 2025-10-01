október 1., szerda

Közösség

2 órája

Maskarások, harmonikások, fogat: Nagymizdó szüreti mulatságot tartott

Címkék#esemény#harmonikás#mulatság#Nagymizdó

Az ősz is remek lehetőség arra, hogy közösségek együtt lehessenek, kiszakadva a mindennapokból. Így volt ez a hétvégén Nagymizdón is.

Gombos Kálmán

Nagymizdó vezetősége egyik szívügyének tartja a hegyi közösség életben tartását, a hegyi élet fellendítését. Ezt a célt szolgálta a Bóbita Pince és az Önkormányzat közös szervezésében a hétvégén megrendezett szüreti mulatság is.

Nagymizdó szüreti mulatságot rendezett, jó hangulatban
Nagymizdó szüreti mulatságot rendezett, jó hangulatban
Fotó: VN/Törökné Horváth Eszter

Ki a nagymizdói szőlőhegyre

A jó hangulatú esemény maskarába öltözött ünneplők és feldíszített traktorok felvonulásával kezdődött a Közösségi Háztól a falun keresztül – ki a szőlőhegy kapujához. Az úton Zsigmond Tamás és családja látta vendégül a felvonulókat. A jó hangulatról, zenei aláfestésről Károly Balázs és Bakó Dominik harmonikások, a nádasdi Férfi Dalárda és Dervalics Ákos gondoskodott. A szőlőhegyen kilenc helyi termelő, árus fogadta a vendégeket, valamint nyolc főzőcsapat által elkészült finom ételeket lehetett megkóstolni.

A délután folyamán a bátrak Szakonyi Beatrix és Horváth Kolos által vezetett fogatokkal fedezhették fel a tájat, valamint a feldíszített járgányokat is ki lehetett próbálni. Összességében a színek, illatok, zene, beszélgetések, jó hangulat zárta az őszi, szüreti mulatságot a településen – osztotta meg lapunkkal Törökné Horváth Eszter, Nagymizdó polgármestere.

