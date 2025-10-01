2 órája
Maskarások, harmonikások, fogat: Nagymizdó szüreti mulatságot tartott
Az ősz is remek lehetőség arra, hogy közösségek együtt lehessenek, kiszakadva a mindennapokból. Így volt ez a hétvégén Nagymizdón is.
Nagymizdó vezetősége egyik szívügyének tartja a hegyi közösség életben tartását, a hegyi élet fellendítését. Ezt a célt szolgálta a Bóbita Pince és az Önkormányzat közös szervezésében a hétvégén megrendezett szüreti mulatság is.
Ki a nagymizdói szőlőhegyre
A jó hangulatú esemény maskarába öltözött ünneplők és feldíszített traktorok felvonulásával kezdődött a Közösségi Háztól a falun keresztül – ki a szőlőhegy kapujához. Az úton Zsigmond Tamás és családja látta vendégül a felvonulókat. A jó hangulatról, zenei aláfestésről Károly Balázs és Bakó Dominik harmonikások, a nádasdi Férfi Dalárda és Dervalics Ákos gondoskodott. A szőlőhegyen kilenc helyi termelő, árus fogadta a vendégeket, valamint nyolc főzőcsapat által elkészült finom ételeket lehetett megkóstolni.
A délután folyamán a bátrak Szakonyi Beatrix és Horváth Kolos által vezetett fogatokkal fedezhették fel a tájat, valamint a feldíszített járgányokat is ki lehetett próbálni. Összességében a színek, illatok, zene, beszélgetések, jó hangulat zárta az őszi, szüreti mulatságot a településen – osztotta meg lapunkkal Törökné Horváth Eszter, Nagymizdó polgármestere.
