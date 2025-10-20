október 20., hétfő

1 órája

Nap képe: az ember legjobb barátja

Vaol.hu

A kutyákat szinte mindenki imádja. Egyszerűen elbűvölő lények, nem hiába nevezik az ember legjobb barátjának. Az persze részlet kérdés, hogy kinek melyik tetszik a legjobban, esetleg egy kisebb testű francia buldog vagy egy nagyobb fajta, például bernáthegyi. De abban egyetérthetünk, hogy nehéz nála hűségesebb barátot találni. 

Fotó: Kóbor Szonja

Fotósunk megörökítette a Szombathely főterén egy Afgán agárt, amint épp gazdájával sétál a belváros kikövezett utcáin. Ez a kecses megjelenésű elegáns állat, méltán híres hosszú és dús bundájáról és népszerű a kutyaversenyekre járók körében. Ezúttal Szombathelyen vethettek rá egy pillantást a szemfüles járókelők.

