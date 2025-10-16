október 16., csütörtök

Nap képe: lassan csend lesz?

Fotó: Kóbor Szonja

Lassan máshogy zúg majd a hajnal. Törvényszerű, szaladnak a napok, megyünk az őszbe. A múlt héten még a nap első sugarai kísértek munkába, ma már szinte sötétben kell megtenni az utat. Lassan máshogy lesz hangos a hajnal. A kora nyári reggeleken zsivajgó énekesmadarak hangja lassan olyan távoli lesz, mint az a júniusi nap. Helyüket a keservesen, vijjogó, síró varjak veszik át, akik ilyenkor megjelennek, hogy aztán egész télen százával keringjenek a szombathelyi vasútállomás fölött.

Fotó: Kóbor Szonja

 

 

