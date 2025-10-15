Nap képe: mintha ismerném őket

Valahol megnyugtató októberben temetőben járni. A sűrű avar halkan zörög alattunk, ahogy megközelítjük a régi, düledező, kopott fejfát. A tekintet körbeszalad, 1995, 1973, 1945.. vezetéknevek, keresztnevek, évszámok. Konstatálom, semmi sem változott, évtizedek óta ugyanazok a sírok vannak a sorban. Szótlan ikonok, ahogy Kátai Tamás írta. Őt még ismerte nagymama, itt a korábbi plébános úr, ő meg a piavei harcoknál szerzett sebesülésébe belehalt katona, mintha én is ismerném őket. Tekintetem átvetem a fejfák fölött, a távolban tiszteletteljes obeliszk emlékeztet a falu egykoron nagyra becsült szolgabírójára. Tőle nem messze gótbetűk őrzik egy nagynevű családba tartozó néhai nemes kisasszony nevét. Fiatalon meghalt, mindössze 22 éves volt. A sorvégén rozoga fakereszt, nevet már nem érdemes keresni rajta. Csak egy elázott mécses látszik ki előtte a gazból, meg a rozsdaette drót lóg róla, ami egykor virágot fogott hozzá. Ki tudja, mióta nem járhatott nála senki. Az október az emlékezés ideje. Most lehet és kell is elmélkedni, és amikor két hét múlva gyertyát gyújtunk, gondoljunk azokra is, akiknek a nevére már nincs, aki emlékezzen.

Lassan végzünk, helyére került minden mécses és szól a harang.