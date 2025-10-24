október 24., péntek

Nap képe: őszi idill, avagy a mustársárgától a burgundi vörösig

Címkék#nap képe#tájkép#ősz

Vaol.hu

Ha ősz, akkor mindenképpen eszünkbe jutnak a színes falevelek. A sárga és a bordó megannyi árnyalata, barnás ágak a levelek mögött és sok-sok bogyros felhő az égen. Ha kirándulunk vagy csak végigsétálunk az utcán ezeket az idilli képeket keressük, ezeket a hangulatos és meghitt részleteket. Mert mi emberek már csak ilyenek vagyunk a természetben is a szépet keressük, ami előtt nem lehet szó nélkül elsétálni. Egy igazi őszi tájképet.

Fotó: KSZ / Forrás: Kóbor Szonja

Fotósunk Kőszegszerdahely és Kőszegdoroszló falvak között készítette ezt az idilli képet. 

 

