Csodás naplemente Szombathely egén - fotó

Címkék#Petőfi Sándor utca#naplemente szombathely#naplementekor#levegő

Vaol.hu

A szombathelyi Petőfi Sándor utca naplementekor igazán különleges. A házak arany fényben úsznak, az utcán a kövek és a járdák is visszaverik a nap utolsó sugarait. A levegőt a halk szellő mozdulása és a távolból hallatszó madárcsicsergés tölti be, miközben az ember lassan hazafelé sietnek. Egyszerű, nyugodt pillanat ez, amikor az utca teljesen más arcát mutatja, és egy kicsit megáll az idő. Ilyenkor még a dugóban való várakozás is elviselhetőbbnek tűnik. Rövid megállás a mindennapok rohanásában. 

naplemente
Csodás naplemente Szombathely egén
Fotó: Kóbor Szonja

 

