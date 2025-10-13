A szombathelyi Petőfi Sándor utca naplementekor igazán különleges. A házak arany fényben úsznak, az utcán a kövek és a járdák is visszaverik a nap utolsó sugarait. A levegőt a halk szellő mozdulása és a távolból hallatszó madárcsicsergés tölti be, miközben az ember lassan hazafelé sietnek. Egyszerű, nyugodt pillanat ez, amikor az utca teljesen más arcát mutatja, és egy kicsit megáll az idő. Ilyenkor még a dugóban való várakozás is elviselhetőbbnek tűnik. Rövid megállás a mindennapok rohanásában.

Csodás naplemente Szombathely egén

Fotó: Kóbor Szonja