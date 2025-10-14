A felújított, kibővített és 2020-ban átadott óvodaépület után az udvaron található önkormányzati melléképület is megújult és új funkcióval gazdagodott, ezzel kinyílt a Nardai Értékek Tára. Az ünnepélyes megnyitót vasárnap délután tartották.

Nardai Értékek Tára: a pályázati forrásból megújult melléképület őrzi mostantól a helyi értékeket Fotó: Cseh Gábor

– A múltat őrizzük, a jövőt építjük – ezekkel a szavakkal kezdte beszédét dr. Glavanics Krisztina polgármester, aki felidézte, másfél évvel ezelőtt még kilátástalannak tűnt a mostanra már teljesen megújult épület helyzete, a Magyar Falu Program pályázatán elnyert, mintegy 37 millió forintból azonban sikerült megvalósítani régi álmukat. Az áram, víz és csatorna nélküli, rossz állapotú épület új homlokzatot és tetőszerkezetet kapott, valamint teljesen új burkolatot. Most már van a házban víz, csatorna és áram is. Az épület új funkciókkal gazdagodott, a megtartott tárolóhelyiség mellett kialakítottak benne egy foglalkoztató helyiséget, egy nyári konyhát és ami a legfontosabb, itt rendezték be a helyi értéktárat is.

A Nardai Értékek Tára elődeink életét mutatja be

A múlt felidézésben dr. Horváth Sándor néprajzkutató segített, aki hangsúlyozta, bár most a nardai értékek tára nyílt meg, az igazi értéket maguk az itt élők képviselik. Az értéktár azt hivatott bemutatni, hogy miként éltek elődeink néhány évtizeddel korábban, milyen volt az otthonuk, milyenek voltak az ünnepeik, milyen munkaeszközökkel dolgoztak, milyen ruhákban jártak és természetesen azt, hogy milyen volt a hitük. A néprajzkutató szerint vitathatatlan, hogy az egyház és a hit volt az, ami megtartotta itt a nardaiakat.

Az átadóünnepségen elhangzott, ma messze, több mint 100 kilométerre élünk az anyaországtól, de még mindig őrizzük azt, amik vagyunk, horvátok. Ezt követően dr. Mladen Andrlic, a Horvát Köztársaság budapesti nagykövete szólt a jelenlévőkhöz aki arra biztatta a nardaiakat, hogy ne hagyják abba amit elkezdtek, egyben támogatásáról is biztosította falut.

Az ünnepség zárásaként az ovisok színes lufikat eresztettek a magasba, a nardaiak pedig megvendégelték a jelenlévőket és egyben arra biztattak mindenkit, hogy lépjenek be az épületbe és nézzék meg a települési értékeket. Az értéktárnak otthont adó épületet dr. Székely János megyéspüspök áldotta meg, aki az átadóünnepség előtt ünnepi szentmisét mutatott be a templomban.