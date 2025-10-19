Beruházás
1 órája
Megújult a nardai óvoda melléképülete: ilyen volt, ilyen lett!
Megújult a nardai óvoda melléképülete. Magyar falu programból kapott hozzá támogatást az önkormányzat.
"Ilyen volt… és ilyen lett! Több mint 37 millió forintos állami támogatásból újult meg Narda óvodai melléképülete!" - osztotta meg a jó hírt Vámos Zoltán főispán is közösségi oldalán. A Nardai Értékek Táráról korábban lapunk ugyancsak beszámolt.
Magyar falu programból szépült meg a nardai épület
"A Magyar Falu Program keretében kialakításra került egy óvodai foglalkoztató és nyári konyha, továbbá egy falumúzeum is, amely magyar és horvát nyelven mutatja be az itt élő emberek mindennapjait. Gratulálunk a nardaiaknak!" - írta közösségi oldalán Vámos Zoltán, aki videót is közzétett az újabb nardai fejlesztésről.
