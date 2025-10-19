Megújult a nardai óvoda melléképülete: ilyen volt, ilyen lett!

"Ilyen volt… és ilyen lett! Több mint 37 millió forintos állami támogatásból újult meg Narda óvodai melléképülete!" - osztotta meg a jó hírt Vámos Zoltán főispán is közösségi oldalán. A Nardai Értékek Táráról korábban lapunk ugyancsak beszámolt.

A Magyar falu program támogatásából újult meg a nardai óvoda meléképülete - az ünnepség részeként szentmisét is tartottak

Fotó: VN/Szalai Márton

Magyar falu programból szépült meg a nardai épület

"A Magyar Falu Program keretében kialakításra került egy óvodai foglalkoztató és nyári konyha, továbbá egy falumúzeum is, amely magyar és horvát nyelven mutatja be az itt élő emberek mindennapjait. Gratulálunk a nardaiaknak!" - írta közösségi oldalán Vámos Zoltán, aki videót is közzétett az újabb nardai fejlesztésről.