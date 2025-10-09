október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem tudták felkapni a nyúlcipőt

1 órája

Vészcsengő jelezte a NAV érkezését - de nem volt menekvés!

Címkék#NAV#Nemzeti Adó-és Vámhivatal#Golgota úti#ruha#hamisítvány

Akciófilmbe illő jelenet játszódott a budapesti Golgota úti piacon, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei civilben rábukkantak a gyanús pavilonokra. Amikor a két árus megneszelte, hogy a „vásárlók” valójában pénzügyőrök, megnyomták a vészcsengőt, majd próbáltak elmenekülni - adta ki sajtóközleményében az információkat a NAV.

Vaol.hu
Vészcsengő jelezte a NAV érkezését - de nem volt menekvés!

Forrás: NAV

A budapesti Golgota úti piacon az árusok összetartó közösségének tagjai hangos kiáltással vagy egy csengő megnyomásával figyelmeztetik egymást, ha kiszimatolják a hatóság, a NAV képviselőit a tömegben.

NAV
A NAV pénzügyőrei civilben vették észre a hamis ruhákat kínáló pavilonokat. Forrás: NAV

 Ilyenkor a pavilonok sietve bezárnak, a hamis holmik gazdátlanul maradnak, az eladók pedig felkapják a nyúlcipőt.  Ezúttal nem volt menekvés! A NAV pénzügyőrei civilben vették észre a hamis ruhákat kínáló pavilonokat. Az egyenruhás erősítés pillanatok alatt a helyszínre érkezett. A riasztás megszólalt ugyan, de hiába: az eladók nem tudtak elszaladni, a pénzügyőrök gyorsabbak voltak.  A két egymás melletti standon összesen 1 650 darab, különféle márkajelzéssel ellátott (Hugo Boss, Philipp Plein, Adidas, Gucci, stb.) hamis ruhát találtak és foglaltak le a pénzügyőrök, amelyekkel az elkövetők csaknem 90 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy a standok egy magánszemélyhez tartoztak, aki feleségével együtt árulta a hamisítványokat; működési engedélyt és kereskedelmi tevékenység bejelentéséről szóló igazolást nem tudott bemutatni.  

NAV
A silány minőségű, jogsértő portékákat a NAV munkatársai szemügyre vették, és megerősítették, hogy azok hamisítványok. Forrás: NAV

A NAV megcsípte a csalókat

A silány minőségű, jogsértő portékákat a védjegyek jogosulti képviselői is alaposan szemügyre vették, és megerősítették, hogy azok egytől egyig hamisítványok.   Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indult eljárás.  A hamis ruhák mögött nemcsak anyagi kár húzódik. 

Ezek a termékek gyakran silány minőségű, egészségre veszélyes anyagokból készülnek, 

és a vásárló semmilyen garanciát nem kap. Ráadásul minden egyes eladott hamisítvány a tiszteséges magyar kereskedők érdekeit veszélyeztetik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu