Rekordösszegű támogatás a civil szervezeteknek – már beadhatóak a 2026. évi NEA-pályázatok

A NEA pályázati felülete (NIR) az összevont pályázatok vonatkozásában már október 6-án megnyílt. A rendezvényeken részletes ismertetést adnak a civil szervezetek számára elérhető támogatási formákról, a benyújtás folyamatáról, valamint a beadási határidőkről.

A Vas Vármegyei Civil Központ továbbra is segítséget nyújt a szervezeteknek a NEA-pályázatok szakmai és pénzügyi összeállításában, illetve a pályázati felületre történő feltöltésben.

Fotó: VN/VVCKSzK

Már beadhatók a 2026. évi NEA-pályázatok

Gorza Norbert, a Civil Központ vezetője kiemelte, hogy a NEA teljes keretösszege az alap fennállása óta a legmagasabb, 16,042 milliárd forint, amely a tavalyi, 13,259 milliárd forintos kerethez képest jelentős emelkedést mutat. Az összevont és egyszerűsített pályázati felhívások együttesen 10,603 milliárd forint keretösszeggel jelennek meg.

Két támogatási forma közül választhatnak

A pályázók két támogatási forma közül választhatnak: a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2026.” (NEAO-KP-1-2026), melyben a támogatási összegek 500 ezer és 5 millió forint között vannak. A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2026.” (NEAG-KP-1-2026) pedig 100 ezer–400 ezer forint támogatási összeget biztosít a pályázóknak. A pályázatok célja a civil szervezetek közösségteremtő és társadalmi szerepvállalását támogató tevékenységek finanszírozása, működési költségeikhez való hozzájárulás, valamint szakmai programjaik megvalósításának elősegítése.

A Civil Központ munkatársai segítenek

A Vas Vármegyei Civil Központ továbbra is segítséget nyújt a szervezeteknek a pályázatok szakmai és pénzügyi összeállításában, illetve a pályázati felületre történő feltöltésben. A beadási időszak az Összevont támogatásnál 2025. november 5. 14 óráig tart, míg az Egyszerűsített támogatásnál október 20. 10 órától november 19. 14 óráig van lehetőség a pályázat benyújtására. Az információs rendezvényeket követően a Civil Központ munkatársai válaszolnak a résztvevők kérdéseire, ezzel is támogatva a vasi civil szervezetek sikeres pályázati részvételét.







