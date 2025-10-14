október 14., kedd

Gumicsere

1 órája

Kiderült az igazság a négyévszakos gumikról: Kegyetlen teszten buktatták le az életveszélyeseket

Címkék#négyévszakos#teszt#négyévszakos gumi

A legfrissebb tesztj ismét rávilágított, hogy komoly különbségek vannak az egyes abroncsok között, és egy rossz választás akár a biztonságunkba is kerülhet. A mérésekből kiderült, melyik a legjobb négyévszakos gumi a piacon, és mely modellektől óva intenek a szakértők.

Vaol.hu

A német autóklub, az ADAC ismét górcső alá vette a Magyarországon is egyre népszerűbb négyévszakos gumiabroncsokat. A 225/45 R17 méretosztályban végzett alapos tesztjükből kiderül, melyik abroncs jelenti a legjobb kompromisszumot a különböző időjárási körülmények között, és melyiket érdemes messziről elkerülni. Az eredmények sok autós számára lehetnek meglepőek.

Négyévszakos gumik tesztje - Mikor jobb a téli?
Négyévszakos gumik tesztje - Mikor jobb a téli?
Fotó: Szendi Péter

Négyévszakos gumik tesztje: Tényleg jók mindenre?

A négyévszakos gumik legnagyobb előnye a kényelem, hiszen használatukkal megspórolható az évenkénti kétszeri csere és tárolás költsége. Az ADAC tesztje azonban ismét rávilágított arra a tényre, hogy ezek az abroncsok továbbra is kompromisszumos megoldást jelentenek. Míg egyre jobban teljesítenek, a tesztelők egyetlen modellt sem tudtak "jó" minősítéssel jutalmazni. A legtöbb vizsgált abroncs "kielégítő" értékelést kapott, ami azt jelenti, hogy bár biztonságosak, egyik területen sem nyújtanak kiemelkedő teljesítményt.

A legjobb négyévszakos gumik: A teszt győztesei és vesztesei

A 2024-es teszten összesen 16 különböző abroncsmodellt vizsgáltak meg száraz, nedves, havas és jeges útfelületen, emellett figyelembe vették a kopásállóságot, a zajszintet és az üzemanyag-fogyasztásra gyakorolt hatást is.

Az élen végzett modellek:

  • Continental AllSeasonContact 2: Ez az abroncs bizonyult a legkiegyensúlyozottabbnak. Különösen jól teljesített a havas utakon és a kopásállóság terén, amivel kiérdemelte az első helyet.
  • Michelin CrossClimate 2: A Michelin gumija száraz úton nyújtotta a legjobb teljesítményt, és a kopásállósága is kiváló, így hosszú távon gazdaságos választás lehet.
  • Vredestein Quatrac: Nedves úton ez a modell bizonyult a legbiztonságosabbnak, így esős időben nyújtja a legnagyobb magabiztosságot a sofőrnek.

Ezek a gumik jelentik a legjobb választást azok számára, akik egy megbízható, kiegyensúlyozott teljesítményű négyévszakos abroncsot keresnek.

A lista végén kullogók

A teszten több abroncs is akadt, amely komoly hiányosságokat mutatott. A Bridgestone Turanza All Season 6 például gyengén teljesített a téli körülmények között, havas úton mutatott tapadása nem volt meggyőző. A legrosszabbul azonban a Kormoran All Season szerepelt, amely nedves úton mutatott rendkívül gyenge fékhatása miatt "elégséges" minősítést kapott, így a tesztelők nem javasolják a megvásárlását.

Kinek ajánlott a négyévszakos gumi?

Az ADAC szakértői szerint a négyévszakos gumiabroncs ideális választás lehet azoknak, akik:

  • Főként városi környezetben, rövidebb távokon közlekednek.
  • Évente kevesebb kilométert tesznek meg.
  • Nem élnek hegyvidéki, erősen havas területeken.
  • Extrém időjárási körülmények esetén (például nagy havazás) nélkülözni tudják az autót.

Aki viszont sokat vezet autópályán, vagy rendszeresen szembesül havas, jeges utakkal, annak továbbra is a külön téli és nyári gumiabroncs szett használata jelenti a legbiztonságosabb megoldást. A döntés előtt mindenképpen érdemes mérlegelni a saját vezetési szokásainkat és a jellemző időjárási viszonyokat.

