Sokszor érezhetjük azt az életünkben, hogy tehetetlenek vagyunk. Mert van, amikor olyan körülmények közé keveredünk, amelyeknek a formálásáért semmit sem tehetünk. Erre a legegyszerűbb példa az időjárás, ami van anélkül, hogy minket bárki megkérdezne arról, megfelelő-e, ahogy alakul. Bár rémesen felháborító, de ez van. Nyilván ennél kizárólag erőteljesebb, élet szőtte példák sorolhatók ide, mint a betegségek vagy az emberileg méltatlan helyzetek. Mi történik ilyenkor? Áldozatnak érezzük magunkat. A valaki/valami áldozatának. Pedig áldozatnak lenni nem jó, hasonlatos ahhoz, ahogy a bábfigurák ide-oda rángnak a zsinór végén. Magatehetetlenek. Az élet vagy a bábszínészek eszközei – attól függően, hogy honnan nézzük –, semmi többek. Ám mégis van egyvalami, mégis van valamink, ami mindig, minden pillanatban a rendelkezésünkre áll, még a leginkább nyomorúságos, kiszolgáltatott szituációban is. A döntés joga az aktuális helyzetre adott reakciónk felett. A választék széles: szomorkodhatunk vagy sajnálhatjuk magunkat, dühönghetünk, sírhatunk, ordíthatunk, sőt elernyedhetünk a létezés menetszelében ide-oda szállva. Igen, megtehetjük. A mi döntésünk. De van másik nézőpont is: viselhetjük a dolgokat méltósággal, kedvességgel, sőt akár még derűvel is. Ez nem csalás, nem ámítás, ez lehetséges. Ettől még a szorongató körülmények nem változnak meg, de egy­valami életbevágóan fontos megváltozik. Mi magunk.