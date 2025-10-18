október 18., szombat

Lukács névnap

Nem csalás, nem ámítás

Horváth Nikoletta
Nem csalás, nem ámítás

Sokszor érezhetjük azt az életünkben, hogy tehetetlenek vagyunk. Mert van, amikor olyan körülmények közé keveredünk, amelyeknek a formálásáért semmit sem tehetünk. Erre a legegyszerűbb példa az időjárás, ami van anélkül, hogy minket bárki megkérdezne arról, megfelelő-e, ahogy alakul. Bár rémesen felháborító, de ez van. Nyilván ennél kizárólag erőteljesebb, élet szőtte példák sorolhatók ide, mint a betegségek vagy az emberileg méltatlan helyzetek. Mi történik ilyenkor? Áldozatnak érezzük magunkat. A valaki/valami áldozatának. Pedig áldozatnak lenni nem jó, hasonlatos ahhoz, ahogy a bábfigurák ide-oda rángnak a zsinór végén. Magatehetetlenek. Az élet vagy a bábszínészek eszközei – attól függően, hogy honnan nézzük –, semmi többek. Ám mégis van egyvalami, mégis van valamink, ami mindig, minden pillanatban a rendelkezésünkre áll, még a leginkább nyomorúságos, kiszolgáltatott szituációban is. A döntés joga az aktuális helyzetre adott reakciónk felett. A választék széles: szomorkodhatunk vagy sajnálhatjuk magunkat, dühönghetünk, sírhatunk, ordíthatunk, sőt elernyedhetünk a létezés menetszelében ide-oda szállva. Igen, megtehetjük. A mi döntésünk. De van másik nézőpont is: viselhetjük a dolgokat méltósággal, kedvességgel, sőt akár még derűvel is. Ez nem csalás, nem ámítás, ez lehetséges. Ettől még a szorongató körülmények nem változnak meg, de egy­valami életbevágóan fontos megváltozik. Mi magunk. 

