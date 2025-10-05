október 5., vasárnap

Időközi választás

30 perce

Kancsérné Balogh Adriennt választották meg polgármesternek a vasi faluban

Kancsérné Balogh Adriennt választották meg polgármesternek Nemesládonyban.

Kovács Deé Eszter Nemesládony aljegyzője elmondta: a választáson a 174 szavazásra jogosult közül 85-en voksoltak, az urnába bedobott valamennyi szavazat érvényes volt. Hozzáfűzte: Kancsérné Balog Adrienn 74 szavazatot kapott, ellenfele, a szintén függetlenként indult Kira Emil Attiláné pedig 11-et. 

Nemesládony: időközi választás volt

Nemesládonyban azért kellett időközi polgármester-választást tartani, mert az előző polgármester 2025. július 4-én lemondott tisztségéről.

 

