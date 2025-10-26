október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemzeti ünnep - előadás október 23. alkalmából

1 órája

Pesti forradalmár lányok a szentgotthárdi színházban

Címkék#Hrabovszky-Orth Katinka#Sticker Katalin#Wittner Mária#Pannon Kapu Kulturális Egyesület#Tóth Ilona

A pesti forradalmár lányok bátorságát és az 1956-os hősök emlékét idézte fel október 22-én este Szentgotthárd színházában a Pannon Kapu Kulturális Egyesület Színjátszókörének előadása az ünnepi megemlékezés és koszorúzás után. A Pesti lányok című színdarabot a nemzeti ünnep, az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója alkalmából Hrabovszky-Orth Katinka rendezte.

Merklin Tímea
Pesti forradalmár lányok a szentgotthárdi színházban

Fotó: VN/Pannon Kapu Kulturális Egyesület

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Színjátszókörének előadásában Tóth Ilona, Wittner Mária és Sticker Katalin történetén keresztül elevenítették fel, hogy 1956-ban Pesten a lányok, a nők is harcoltak, és akár őket is kivégezték. A nemzeti ünnep, az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója alkalmából készített különleges darab óriási sikert aratott Szentgotthárd színházában, szinte sokkolta a közönséget. 

nemzeti ünnep
A nemzeti ünnep alkalmából született az előadás Szentgotthárd színházában a pesti lányokról, akik harcoltak:  Tóth Ilona - Orbán Mira, Wittner Mária - Ila Hédi, Sticker Katalin – Hrabovszky-Orth Katinka.  Fotó: Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Tóth Ilona egy orvostanhallgató volt, aki állítólag megölt egy ÁVH-st, vádolták államrend elleni szervezkedéssel, izgatással, röpcédulák gyártásával. Fegyházat kapott, majd egy év után kivégezték. A bíró és az ügyész letöltendő büntetést akart adni neki, de volt két politikai delegált is a tárgyalásán, akik halálbüntetést kértek. A történet Wittner Mária és Sticker Katalin elítéltek narrálásával kelt életre, kettejük közül csak Wittner Mária kapott végül amnesztiát 1970-ben, miután 14 évet ült. 

- Komoly történeti kutatómunkát végeztem, interneten, könyvtárban, levéltárban, amit csak elértem, hogy összeállítsam ezt az előadást – tudtuk meg Hrabovszky-Orth Katinkától. – Viszonylag kevés a hiteles forrás, van olyan, amelyik azt mondja, hogy Tóth Ilona azért ismerte be a tettet, mert megkínozták, megverték. Én a három nő áldozatiságát igyekeztem kidomborítani. Gyerekek adták elő, akiknek nagyon nehéz volt a próbafolyamat, megviselte a lelküket ez a történet, nagyon sokat meséltem nekik az akkori történésekről, hogy megértsék.

A Pesti lányok című előadás különlegessége, hogy az élőjátékot árnyjátékkal ötvözte a rendező erősen drámai végeredménnyel. 

nemzeti ünnep
A nemzeti ünnep alkalmából született a Pesti lányok című előadás Szentgotthárdon. Ebben az árnyjátékban a röplapozásért való rajtaütést, ütlegelést látjuk. Fotó: Pannon Kapu Kulturális Egyesület

- Oszlányi Judittól, a gimnázium tanárától kértem tanácsot, aki már hozott létre árnyékszínházi előadást. Nekem ez volt az első, hogy árnyjátékot használtam, ezzel tudtam megragadni a tüntetés jeleneteket és a zárkában történő kínzás jeleneteket, így látványossá, még hatásosabbá váltak - emelte ki érdeklődésünkre Hrabovszky-Orth Katinka rendező.

A látvány mellett a szavak is „ütöttek”.

  • Wittner Mária (Ila Hédi) monológjában hallottuk: 

Nem akartam hős lenni. Csak egy lány voltam a pesti utcáról, aki nem bírta nézni, ahogy a szabadságot eltapossák… A halálraítéltek között az ember megtanul csendben imádkozni… Én túléltem — de nem magamért. Azokért, akik nem térhettek haza. Az ő emlékük az, ami ma is életben tartja bennem ’56 lángját. 

  • Sticker Katalin (Hrabovszky-Orth Katinka) monológja így szólt: 

Kivégeztek, mert szabadon akartam élni. Kegyelemre nem ajánlottak, visszavittek a Kisfogházba – ennek udvari részén akasztottak fel a másik két forradalmár társammal együtt. 

  • Tóth Ilona (Obán Mira) szavai az utolsó éjről ezek voltak (nyugodt, tiszta hangon, mint aki már túllát a félelmen): 
A nemzeti ünnep alkalmából felidézték a forradalmár pesti lányok történeteit. Képünkön Tóth Ilona (Orbán Mira) 24 éves orvostanhallgató, akit 1957. június 28-án akasztottak fel a budapesti Kozma utcai Gyűjtőfogházban két társával együtt, akikkel együtt találtak bűnösnek  az ÁVH-s, Kollár István 1956-ban történt meggyilkolásáért. Fotó: Pannon kapu Kulturális Egyesület

Olyan csend van… csak a szívem ver. Milyen különös — ennyi dobbanás után most minden elcsendesedik. Azt mondták, gyilkos vagyok. De én csak élni akartam, és segíteni másoknak élni. A halálban sincs harag bennem — csak fájdalom, hogy a hazám még mindig rab. Anyám arcát látom… a szemében ott a fény, amit elvenni nem tudtak. Talán odafönt majd mind megértik, hogy nem bűnt követtem el — csak hittem abban, hogy egy orvos is lehet szabad ember. Ha most lehunyom a szemem, nem félek. Mert tudom: egyszer Magyarország is felébred ebből a sötétségből. És akkor talán kimondják a nevemet — nem mint elítéltet, hanem mint embert.

A darab végén elhangzott Wittner Mária Tóth Ilonkához írott verse: 

Már nem szól a száj, a szemek sem néznek vádlón.  Csak csupasz koponyád vádol ott a földben lenn. Gyilkosként kapartak el, a sírod névtelen, de dübörög, mozog a föld holttested felett.

 

A nemzeti ünnep alkalmából a szabadságharcot vállaló pesti lányokra emlékeztek

A színpadi záróképtől a közönség lélegzete is elakadt: egy felakasztott koporsóban jelent meg sok-sok fehér virág - tisztelegve az áldozatuk előtt.

nemzeti ünnep
A nemzeti ünnep alkalmából készített előadás záróképe: a felakasztott koporsóban sok-sok fehér virág - tisztelegve Tóth ilona és a pesti forradalmár lányok áldozata előtt. Fotó: Pannon Kapu Kulturális Egyesület.

Főszereplők:  Tóth Ilona - Orbán Mira, Wittner Mária - Ila Hédi, Sticker Katalin – Hrabovszky-Orth Katinka

nemzeti ünnep
Főszereplők:  Tóth Ilona - Orbán Mira,  Sticker Katalin – Hrabovszky-Orth Katinka, Wittner Mária - Ila Hédi. Fotó: Pannon Kapu Kulturális Egyesület

További szereplők: Árnyék: Koltai Balázs, Karácsony Éva, Tolnai Bori, Schermann Zsófi, Papp György, Mesics Nándorné, Kollarits Tamás( rendező asszisztens) Rodek Zoltán (technika).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu