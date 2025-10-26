54 perce
Pesti forradalmár lányok a szentgotthárdi színházban
A pesti forradalmár lányok bátorságát és az 1956-os hősök emlékét idézte fel október 22-én este Szentgotthárd színházában a Pannon Kapu Kulturális Egyesület Színjátszókörének előadása az ünnepi megemlékezés és koszorúzás után. A Pesti lányok című színdarabot a nemzeti ünnep, az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója alkalmából Hrabovszky-Orth Katinka rendezte.
Fotó: VN/Pannon Kapu Kulturális Egyesület
A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Színjátszókörének előadásában Tóth Ilona, Wittner Mária és Sticker Katalin történetén keresztül elevenítették fel, hogy 1956-ban Pesten a lányok, a nők is harcoltak, és akár őket is kivégezték. A nemzeti ünnep, az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója alkalmából készített különleges darab óriási sikert aratott Szentgotthárd színházában, szinte sokkolta a közönséget.
Tóth Ilona egy orvostanhallgató volt, aki állítólag megölt egy ÁVH-st, vádolták államrend elleni szervezkedéssel, izgatással, röpcédulák gyártásával. Fegyházat kapott, majd egy év után kivégezték. A bíró és az ügyész letöltendő büntetést akart adni neki, de volt két politikai delegált is a tárgyalásán, akik halálbüntetést kértek. A történet Wittner Mária és Sticker Katalin elítéltek narrálásával kelt életre, kettejük közül csak Wittner Mária kapott végül amnesztiát 1970-ben, miután 14 évet ült.
- Komoly történeti kutatómunkát végeztem, interneten, könyvtárban, levéltárban, amit csak elértem, hogy összeállítsam ezt az előadást – tudtuk meg Hrabovszky-Orth Katinkától. – Viszonylag kevés a hiteles forrás, van olyan, amelyik azt mondja, hogy Tóth Ilona azért ismerte be a tettet, mert megkínozták, megverték. Én a három nő áldozatiságát igyekeztem kidomborítani. Gyerekek adták elő, akiknek nagyon nehéz volt a próbafolyamat, megviselte a lelküket ez a történet, nagyon sokat meséltem nekik az akkori történésekről, hogy megértsék.
A Pesti lányok című előadás különlegessége, hogy az élőjátékot árnyjátékkal ötvözte a rendező erősen drámai végeredménnyel.
- Oszlányi Judittól, a gimnázium tanárától kértem tanácsot, aki már hozott létre árnyékszínházi előadást. Nekem ez volt az első, hogy árnyjátékot használtam, ezzel tudtam megragadni a tüntetés jeleneteket és a zárkában történő kínzás jeleneteket, így látványossá, még hatásosabbá váltak - emelte ki érdeklődésünkre Hrabovszky-Orth Katinka rendező.
A látvány mellett a szavak is „ütöttek”.
- Wittner Mária (Ila Hédi) monológjában hallottuk:
Nem akartam hős lenni. Csak egy lány voltam a pesti utcáról, aki nem bírta nézni, ahogy a szabadságot eltapossák… A halálraítéltek között az ember megtanul csendben imádkozni… Én túléltem — de nem magamért. Azokért, akik nem térhettek haza. Az ő emlékük az, ami ma is életben tartja bennem ’56 lángját.
- Sticker Katalin (Hrabovszky-Orth Katinka) monológja így szólt:
Kivégeztek, mert szabadon akartam élni. Kegyelemre nem ajánlottak, visszavittek a Kisfogházba – ennek udvari részén akasztottak fel a másik két forradalmár társammal együtt.
- Tóth Ilona (Obán Mira) szavai az utolsó éjről ezek voltak (nyugodt, tiszta hangon, mint aki már túllát a félelmen):
Olyan csend van… csak a szívem ver. Milyen különös — ennyi dobbanás után most minden elcsendesedik. Azt mondták, gyilkos vagyok. De én csak élni akartam, és segíteni másoknak élni. A halálban sincs harag bennem — csak fájdalom, hogy a hazám még mindig rab. Anyám arcát látom… a szemében ott a fény, amit elvenni nem tudtak. Talán odafönt majd mind megértik, hogy nem bűnt követtem el — csak hittem abban, hogy egy orvos is lehet szabad ember. Ha most lehunyom a szemem, nem félek. Mert tudom: egyszer Magyarország is felébred ebből a sötétségből. És akkor talán kimondják a nevemet — nem mint elítéltet, hanem mint embert.
A darab végén elhangzott Wittner Mária Tóth Ilonkához írott verse:
Már nem szól a száj, a szemek sem néznek vádlón. Csak csupasz koponyád vádol ott a földben lenn. Gyilkosként kapartak el, a sírod névtelen, de dübörög, mozog a föld holttested felett.
A nemzeti ünnep alkalmából a szabadságharcot vállaló pesti lányokra emlékeztek
A színpadi záróképtől a közönség lélegzete is elakadt: egy felakasztott koporsóban jelent meg sok-sok fehér virág - tisztelegve az áldozatuk előtt.
Főszereplők: Tóth Ilona - Orbán Mira, Wittner Mária - Ila Hédi, Sticker Katalin – Hrabovszky-Orth Katinka
További szereplők: Árnyék: Koltai Balázs, Karácsony Éva, Tolnai Bori, Schermann Zsófi, Papp György, Mesics Nándorné, Kollarits Tamás( rendező asszisztens) Rodek Zoltán (technika).