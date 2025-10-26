Pesti forradalmár lányok a szentgotthárdi színházban

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület Színjátszókörének előadásában Tóth Ilona, Wittner Mária és Sticker Katalin történetén keresztül elevenítették fel, hogy 1956-ban Pesten a lányok, a nők is harcoltak, és akár őket is kivégezték. A nemzeti ünnep, az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulója alkalmából készített különleges darab óriási sikert aratott Szentgotthárd színházában, szinte sokkolta a közönséget.

A nemzeti ünnep alkalmából született az előadás Szentgotthárd színházában a pesti lányokról, akik harcoltak: Tóth Ilona - Orbán Mira, Wittner Mária - Ila Hédi, Sticker Katalin – Hrabovszky-Orth Katinka. Fotó: Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Tóth Ilona egy orvostanhallgató volt, aki állítólag megölt egy ÁVH-st, vádolták államrend elleni szervezkedéssel, izgatással, röpcédulák gyártásával. Fegyházat kapott, majd egy év után kivégezték. A bíró és az ügyész letöltendő büntetést akart adni neki, de volt két politikai delegált is a tárgyalásán, akik halálbüntetést kértek. A történet Wittner Mária és Sticker Katalin elítéltek narrálásával kelt életre, kettejük közül csak Wittner Mária kapott végül amnesztiát 1970-ben, miután 14 évet ült.

- Komoly történeti kutatómunkát végeztem, interneten, könyvtárban, levéltárban, amit csak elértem, hogy összeállítsam ezt az előadást – tudtuk meg Hrabovszky-Orth Katinkától. – Viszonylag kevés a hiteles forrás, van olyan, amelyik azt mondja, hogy Tóth Ilona azért ismerte be a tettet, mert megkínozták, megverték. Én a három nő áldozatiságát igyekeztem kidomborítani. Gyerekek adták elő, akiknek nagyon nehéz volt a próbafolyamat, megviselte a lelküket ez a történet, nagyon sokat meséltem nekik az akkori történésekről, hogy megértsék.

A Pesti lányok című előadás különlegessége, hogy az élőjátékot árnyjátékkal ötvözte a rendező erősen drámai végeredménnyel.

A nemzeti ünnep alkalmából született a Pesti lányok című előadás Szentgotthárdon. Ebben az árnyjátékban a röplapozásért való rajtaütést, ütlegelést látjuk. Fotó: Pannon Kapu Kulturális Egyesület

- Oszlányi Judittól, a gimnázium tanárától kértem tanácsot, aki már hozott létre árnyékszínházi előadást. Nekem ez volt az első, hogy árnyjátékot használtam, ezzel tudtam megragadni a tüntetés jeleneteket és a zárkában történő kínzás jeleneteket, így látványossá, még hatásosabbá váltak - emelte ki érdeklődésünkre Hrabovszky-Orth Katinka rendező.

A látvány mellett a szavak is „ütöttek”.

Wittner Mária (Ila Hédi) monológjában hallottuk:

Nem akartam hős lenni. Csak egy lány voltam a pesti utcáról, aki nem bírta nézni, ahogy a szabadságot eltapossák… A halálraítéltek között az ember megtanul csendben imádkozni… Én túléltem — de nem magamért. Azokért, akik nem térhettek haza. Az ő emlékük az, ami ma is életben tartja bennem ’56 lángját.

Sticker Katalin (Hrabovszky-Orth Katinka) monológja így szólt:

Kivégeztek, mert szabadon akartam élni. Kegyelemre nem ajánlottak, visszavittek a Kisfogházba – ennek udvari részén akasztottak fel a másik két forradalmár társammal együtt.