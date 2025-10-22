október 22., szerda

Elismerés

1 órája

Kitüntetést kapott a Celldömölki Népjóléti Szolgálat

Címkék#Celldömölki Népjóléti Szolgálat#Miniszteri Elismerő oklevél#Nagy Zoltán

Október 23-a alkalmából a Belügyminisztérium elismerésben részesítette a Celldömölki Népjóléti Szolgálatot.

Régi hagyomány már, hogy október 23-án Magyarország kormánya és más intézmények is kitüntetéseket adományoznak a nemzeti ünnep alkalmából, elismerve a kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységet. A Celldömölki Népjóléti Szolgálat Miniszteri Elismerő oklevelet vehetett át 2025 ben kimagasló szakmai tevékenységükért – a hírt Nagy Zoltán, az intézmény igazgatója jelentette be közösségi oldalán. 

A Celldömölki Népjóléti Szolgálat Miniszteri Elismerő oklevelet vehetett át az ünnepségen
Fotó: Nagy Zoltán facebook

Népjóléti Szolgálat Celldömölkön: elismerték a kimagasló szakmai tevékenységet

- Nagy megtiszteltetés volt számomra átvenni a Miniszteri Elismerő oklevelet, amely elhivatott munkatársaim és azon döntéshozóink nélkül nem valósulhatott volna meg, akik nap mint nap segítik és támogatják a munkánkat. Ez az elismerés mindannyiunk közös sikere! Továbbra is azon dolgozunk, hogy méltón szolgáljuk közösségünket és a segítséget kérőket - olvasható a bejegyzésben. 

 

