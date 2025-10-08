Negyven éves jubileumát ünnepelte a néptánccsoport

A Magyarországi Szlovének Szövetségének felsőszölnöki néptánccsoportja idén ünnepli folyamatos működésének 40. évfordulóját. Tevékenységük során számos tagjukkal együtt megőrizték a Rába-vidéki szlovén néptáncokat és dalokat, és bemutatták azokat – hazai és külföldi színpadokon egyaránt. Az évfordulóról ünnepélyes rendezvény keretében emlékeztek meg a hétvégén. A csoportot fiatal tagjai kezdeményezésére alapították 1985-ben, és a gyermek folklórcsoport utódjaként hozták létre. Műsorukban hat színpadi előadás szerepel, amelyek közül a rábavidéki néptáncokat néhai Mirko Ramovš állította színpadra, az újabb koreográfiákban pedig Valerija Žalig működött közre. A tizenhét tagú csoport goričkoi és stájer táncokat is táncol. A Szukics András és Bajzek Gyöngyi vezetésével működő néptánccsoport tagjai 2008-ban megkapták a Magyar Kulturális Intézet által adományozott Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat és oklevelet.

Néptánccsoport ünnepelte meg negyven éves jubileumát

Fotó: VN/MSZSZ

Néptánc, tambura és dalok

Szombaton délután hazánk legnyugatibb településén, Felsőszölnökön, a helyi Művelődési házban tartották a negyven éves évforduló eseményét. A jubiláló táncosok két tánccsokrot mutattak be az ünnepségen, a meghívott vendégek között pedig a Beltinci Kulturális Egyesület Néptánccsoportja, valamint a Beltinci tamburások, a „Szölnöki cinegék” énekcsoport és a felsőszölnöki Kosics József Kétnyelvű Általános Iskola gyermek néptánccsoportja is jelen volt. Az eseményen Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke mondott köszöntőt, aki hangsúlyozta, hogy „a Szövetség felsőszölnöki néptánccsoportja több, mint egy tánccsoport. Ők a dalok és táncok őrzője, és minden előadásuk híd a generációk között, a szlovén Rábavidék és Szlovénia, a múlt és a jövő között” – majd a csoportnak jubileumi elismerést, a tagoknak pedig elismerő okleveleket adott át.