október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

1 órája

Negyven éves jubileumát ünnepelte a néptánccsoport

Címkék#Rábavidék#Magyarországi Szlovének Szövetségének#néptánccsoport jubileum#Szlovénia#Bajzek Gyöngyi

A 40. évforduló alkalmából tartottak meghitt ünnepséget Felsőszölnökön. Díjakat és elismerő okleveleket is átadtak a néptáncosoknak.

Gombos Kálmán

A Magyarországi Szlovének Szövetségének felsőszölnöki néptánccsoportja idén ünnepli folyamatos működésének 40. évfordulóját. Tevékenységük során számos tagjukkal együtt megőrizték a Rába-vidéki szlovén néptáncokat és dalokat, és bemutatták azokat – hazai és külföldi színpadokon egyaránt. Az évfordulóról ünnepélyes rendezvény keretében emlékeztek meg a hétvégén. A csoportot fiatal tagjai kezdeményezésére alapították 1985-ben, és a gyermek folklórcsoport utódjaként hozták létre. Műsorukban hat színpadi előadás szerepel, amelyek közül a rábavidéki néptáncokat néhai Mirko Ramovš állította színpadra, az újabb koreográfiákban pedig Valerija Žalig működött közre. A tizenhét tagú csoport goričkoi és stájer táncokat is táncol. A Szukics András és Bajzek Gyöngyi vezetésével működő néptánccsoport tagjai 2008-ban megkapták a Magyar Kulturális Intézet által adományozott Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat és oklevelet.

Néptánccsoport ünnepelte meg negyven éves jubileumát
Néptánccsoport ünnepelte meg negyven éves jubileumát
Fotó: VN/MSZSZ

Néptánc, tambura és dalok

Szombaton délután hazánk legnyugatibb településén, Felsőszölnökön, a helyi Művelődési házban tartották a negyven éves évforduló eseményét. A jubiláló táncosok két tánccsokrot mutattak be az ünnepségen, a meghívott vendégek között pedig a Beltinci Kulturális Egyesület Néptánccsoportja, valamint a Beltinci tamburások, a „Szölnöki cinegék” énekcsoport és a felsőszölnöki Kosics József Kétnyelvű Általános Iskola gyermek néptánccsoportja is jelen volt. Az eseményen Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke mondott köszöntőt, aki hangsúlyozta, hogy „a Szövetség felsőszölnöki néptánccsoportja több, mint egy tánccsoport. Ők a dalok és táncok őrzője, és minden előadásuk híd a generációk között, a szlovén Rábavidék és Szlovénia, a múlt és a jövő között” – majd a csoportnak jubileumi elismerést, a tagoknak pedig elismerő okleveleket adott át.

Negyven éves jubileum

Fotók: MSZSZ

Elismerték őket

A rendezvényen jelen volt Mojca Jan Zoran, a Szlovén Köztársaság Kulturális Közalapítványának igazgatója is, aki elismerő oklevelet nyújtott át a csoportnak. A Közalapítvány Muraszombati Területi Kirendeltségének vezetője, Nataša Brulc Šiftar és munkatársa, Aljoša Obal Marolt-díjakat adtak át a tagoknak. Arany Marolt-díjat kapott Benjamin Szukics, Marolt-nagydíjat pedig Gyécsek József, Gyécsek Józsefné, Szukics András, a csoport vezetője, valamint Bajzek Gyöngyi, a csoport mentora vehetett át.

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu