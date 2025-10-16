Reagált a Nestlé magyarországi cégcsoportja az elbocsátással kapcsolatos hírekre

Fotó: © Cseh Gábor

Kiemelte: ennek a folyamatnak része egy globális, a cég 16 000 munkavállalóját érintő létszámleépítés is a következő két éven belül.

A leépítést tisztelettel és átláthatóan hajtjuk végre. Más költségcsökkentési intézkedésekkel egyetemben a Nestlé 2027 végére a korábbi 2,5 milliárd svájci frankról 3 milliárd svájci frankra növeli költségmegtakarítási célját.

Nestlé: meghatározó a büki gyár

- A bejelentett létszámcsökkentést világszerte kell elérni különböző piacokon és funkciókban, ezért az intézkedés egyes országokra gyakorolt hatása eltérő lehet. Minden országnak saját tervet kell készítenie a végrehajtásra vonatkozóan. Az átalakulási folyamat ezen szakaszában konkrét számokat még nem tudunk megosztani - közölte dr. Tompa Gábor.

Mindezek mellett szeretnénk kiemelni, hogy a Nestlé büki állateledelgyára a cég hazai és európai szintű zászlóshajója az állateledel-gyártásban, amelynek fejlesztésébe a vállalat az elmúlt évek során több mint 300 milliárd forintot fektetett. A Purina márka pedig a Nestlé számára globálisan is meghatározó.

- hangsúlyozta.

