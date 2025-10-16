október 16., csütörtök

Reagált a Nestlé magyarországi cégcsoportja az elbocsátással kapcsolatos hírekre

Címkék#büki állateledelgyár#zászlóshajója állateledel#Bük#Nestlé

A Nestlé büki állateledelgyára a cég hazai és európai szintű zászlóshajója az állateledel-gyártásban, amelynek fejlesztésébe a vállalat az elmúlt évek során több mint 300 milliárd forintot fektetett. A Purina márka pedig a Nestlé számára globálisan is meghatározó.

Horváth László

Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtöki bejelentés szerint 16 ezer embert küldenek el a Nestlé állományából, ez 6 százalékos leépítés. A vállalatcsoport Bükön, az állateledelgyár révén van jelen. 

Nestlé
A Nestlé büki állateledelgyára a cég hazai és európai szintű zászlóshajója az állateledel-gyártásban
Fotó: VN-archív

Megkeresésünkre dr. Tompa Gábor, a Nestlé Vállalati Kommunikációs és Kormányzati Kapcsolatok Igazgatója elmondta, 

a Nestlé azon dolgozik, hogy hatékonyabbá tegye működését akár bizonyos feladatok szolgáltatóközpontokba szervezése, akár a folyamatok automatizálása által a vállalat átalakulásának felgyorsítása érdekében.  

© Cseh Gábor
Fotó: © Cseh Gábor

Kiemelte: ennek a folyamatnak része egy globális, a cég 16 000 munkavállalóját érintő létszámleépítés is a következő két éven belül.

 A leépítést tisztelettel és átláthatóan hajtjuk végre. Más költségcsökkentési intézkedésekkel egyetemben a Nestlé 2027 végére a korábbi 2,5 milliárd svájci frankról 3 milliárd svájci frankra növeli költségmegtakarítási célját.  

Nestlé: meghatározó a büki gyár

- A bejelentett létszámcsökkentést világszerte kell elérni különböző piacokon és funkciókban, ezért az intézkedés egyes országokra gyakorolt hatása eltérő lehet. Minden országnak saját tervet kell készítenie a végrehajtásra vonatkozóan. Az átalakulási folyamat ezen szakaszában konkrét számokat még nem tudunk megosztani - közölte dr. Tompa Gábor.

A Purina márka pedig a Nestlé számára globálisan is meghatározó.

- hangsúlyozta.

© Cseh Gábor
Fotó: © Cseh Gábor

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
