Reagált a Nestlé magyarországi cégcsoportja az elbocsátással kapcsolatos hírekre
A Nestlé büki állateledelgyára a cég hazai és európai szintű zászlóshajója az állateledel-gyártásban, amelynek fejlesztésébe a vállalat az elmúlt évek során több mint 300 milliárd forintot fektetett. A Purina márka pedig a Nestlé számára globálisan is meghatározó.
Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtöki bejelentés szerint 16 ezer embert küldenek el a Nestlé állományából, ez 6 százalékos leépítés. A vállalatcsoport Bükön, az állateledelgyár révén van jelen.
Megkeresésünkre dr. Tompa Gábor, a Nestlé Vállalati Kommunikációs és Kormányzati Kapcsolatok Igazgatója elmondta,
a Nestlé azon dolgozik, hogy hatékonyabbá tegye működését akár bizonyos feladatok szolgáltatóközpontokba szervezése, akár a folyamatok automatizálása által a vállalat átalakulásának felgyorsítása érdekében.
Kiemelte: ennek a folyamatnak része egy globális, a cég 16 000 munkavállalóját érintő létszámleépítés is a következő két éven belül.
A leépítést tisztelettel és átláthatóan hajtjuk végre. Más költségcsökkentési intézkedésekkel egyetemben a Nestlé 2027 végére a korábbi 2,5 milliárd svájci frankról 3 milliárd svájci frankra növeli költségmegtakarítási célját.
Nestlé: meghatározó a büki gyár
- A bejelentett létszámcsökkentést világszerte kell elérni különböző piacokon és funkciókban, ezért az intézkedés egyes országokra gyakorolt hatása eltérő lehet. Minden országnak saját tervet kell készítenie a végrehajtásra vonatkozóan. Az átalakulási folyamat ezen szakaszában konkrét számokat még nem tudunk megosztani - közölte dr. Tompa Gábor.
Mindezek mellett szeretnénk kiemelni, hogy a Nestlé büki állateledelgyára a cég hazai és európai szintű zászlóshajója az állateledel-gyártásban, amelynek fejlesztésébe a vállalat az elmúlt évek során több mint 300 milliárd forintot fektetett. A Purina márka pedig a Nestlé számára globálisan is meghatározó.
- hangsúlyozta.
