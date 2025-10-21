1 órája
Még mindig nem szoktak hozzá az utasok, hogy nő is lehet taxis!
Szalai Vivien két és fél éve taxizik Szombathelyen, ennek ellenére a mai napig rácsodálkoznak az utasok, hogy ő ül a kormány mögött. Olyan már előfordult, hogy valaki nem fizetett az útért, de amiatt még soha nem érte hátrány taxisként, mert nő. Szalai Viven női taxis mesélt lapunknak.
Ha van szakma, ahol a férfiak jelenléte felülreprezentált, akkor a taxis az ilyen, ennek ellenére Szombathelyen jelenleg három női taxis is van, pedig negyven évig egy sem volt, a sorozatot két és fél éve Szalai Vivien törte meg, vele beszélgettünk.
Női taxis Szombathelyen - hogyan alakult így?
Vivien, miután Szombathelyen elvégezte a gazdálkodásmenedzsment alapképzést, elkezdte a vállalkozás fejlesztés mesterszakot is, miután azonban ezt már levelezőn végezte, még úgy is sok volt a szabadideje, hogy délutánonként Hip-Hop táncot oktat. Párja ekkor már jó ideje taxizott másodállásban szombat esténként, viszont az autó nem igazán volt kihasználva, ekkor jött az ötlet, hogy akár taxizhatna ő is.
Szombathelyen több taxitársaság is van, a piac telített, jelenleg elegendő számú autó van a városban, nehéz körön belülre kerülni, nyilván Viviennek a párja miatt ez könnyebben ment.
Aki taxizik, az ezt vállalkozóként teheti meg, a kötelező ügyeleti időszakot (havi hat nap) leszámítva mindenki akkor és ott dolgozik, amikor és ahol szeretne. Vivien leginkább hétköznap, nappal ül taxiba. Azért, hogy a reggeli és délutáni csúcsforgalmat elkerülje, kicsivel reggel 8 után ül autóba és kicsivel délután 4 előtt hagyja abba a munkát. A taxis kétféleképpen kaphat fuvart, vagy droszton állva ül be mellé utas, vagy a diszpécserszolgálat küldi ki címre. Két munka óránként az már jónak számít, persze ez átlagosan értendő, hiszen például a tíztől délig tartó időszakban nagyjából nem történik semmi, hétvégente esténként pedig a világ összes autója is kevés lenne.
- Vivient taxizás közben, amiatt, hogy nő, soha nem érte még hátrány, kollégái kifejezetten örültek neki és az utasok sem tettek rá megjegyzést soha, igaz annak ellenére, hogy két és fél éve taxizik, nem múlik el nap, hogy ne csodálkoznának rá a vendégek, hogy nő ül a kormány mögött.
Az idősebbek nagyon közlékenyek és beszélgetősek, de a fiatalabbak és a középkorúak többnyire meg vannak szeppenve, ha meglátják, így legtöbbször udvarolni is elfelejtenek. Egy alkalommal történt meg, hogy egy utas egy másik taxisnak beszélt róla hosszasan és mindenáron a telefonszámát szerette volna megszerezni, az út végére aztán kiderült, hogy a másik taxis történetesen Vivien párja volt.
Van, aki munkába jár taxival, más a nagybevásárláshoz hív autót
- Az esetek túlnyomó részében városon belüli fuvarok vannak, néha viszont akad egy-egy távolabbi helyszín is, az egyik ilyenhez kellemetlen emlék is kapcsolódik. Mikor távolabb kell menni, a diszpécser és a taxis is óvatosabb, ilyenkor sokszor a fuvardíj egy részét is el szokták kérni, ebben az esetben azonban Sopronkövesdbe kérték az autót, azzal, hogy majd Szombathelyre kell visszahozni az utast. Bár a kérés furcsa volt, mivel többször is egyeztettek a leendő ügyféllel, semmi nem utalt arra, hogy gond lesz, aztán persze lett, mivel az az idősebb úr, aki a megadott címen tartózkodott, egyáltalán nem rendelt taxit.
Előfordul aztán az is, hogy valaki tévedésből duplán kér autót, megrendeli applikációból, aztán meg telefonon is. Olyan ritkán van, hogy valaki sokallja a viteldíj összegét, az viszont elő szokott fordulni, hogy az utas azt állítja, fel kell ugrania pénzért, aztán persze soha többé nem jön vissza. Ilyenkor nincs mit tenni, a kár a taxisé.
A diszpécserszolgálat ezeket a hívókat persze feketelistára teszi és addig nem küldenek neki autót, amíg nem egyenlíti ki a tartozását, ezért aztán van, aki ilyenkor sűrű elnézéskérések közepette végül fizet.
Sokan nem kényelmi szolgáltatásként használják a taxit, hanem kényszerből, ilyenek például az idősek, akik nehezen tudnak mozogni, és van, aki taxival jár munkába is, de nem azért, mert gazdag, hanem mert a buszozás annyira körülményes lenne, hogy így egyszerűen jobban megéri, sőt meglepően sokan intézik taxival a nagybevásárlást is.
Vivien egyébként igazi békebeli taxis, abban az értelemben legalábbis, hogy kinyitja utasának az ajtót és a csomagokat is ő pakolja, szerencsére azonban ezt a férfiak azért már nem szokták hagyni.
