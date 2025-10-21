Még mindig nem szoktak hozzá az utasok, hogy nő is lehet taxis!

Ha van szakma, ahol a férfiak jelenléte felülreprezentált, akkor a taxis az ilyen, ennek ellenére Szombathelyen jelenleg három női taxis is van, pedig negyven évig egy sem volt, a sorozatot két és fél éve Szalai Vivien törte meg, vele beszélgettünk.

Női taxis: Szalai Vivien két és fél éve járja Szombathely utcáit taxival, leginkább nappal ül autóba Fotó: Cseh Gábor

Női taxis Szombathelyen - hogyan alakult így?

Vivien, miután Szombathelyen elvégezte a gazdálkodásmenedzsment alapképzést, elkezdte a vállalkozás fejlesztés mesterszakot is, miután azonban ezt már levelezőn végezte, még úgy is sok volt a szabadideje, hogy délutánonként Hip-Hop táncot oktat. Párja ekkor már jó ideje taxizott másodállásban szombat esténként, viszont az autó nem igazán volt kihasználva, ekkor jött az ötlet, hogy akár taxizhatna ő is.

Szombathelyen több taxitársaság is van, a piac telített, jelenleg elegendő számú autó van a városban, nehéz körön belülre kerülni, nyilván Viviennek a párja miatt ez könnyebben ment.

Aki taxizik, az ezt vállalkozóként teheti meg, a kötelező ügyeleti időszakot (havi hat nap) leszámítva mindenki akkor és ott dolgozik, amikor és ahol szeretne. Vivien leginkább hétköznap, nappal ül taxiba. Azért, hogy a reggeli és délutáni csúcsforgalmat elkerülje, kicsivel reggel 8 után ül autóba és kicsivel délután 4 előtt hagyja abba a munkát. A taxis kétféleképpen kaphat fuvart, vagy droszton állva ül be mellé utas, vagy a diszpécserszolgálat küldi ki címre. Két munka óránként az már jónak számít, persze ez átlagosan értendő, hiszen például a tíztől délig tartó időszakban nagyjából nem történik semmi, hétvégente esténként pedig a világ összes autója is kevés lenne.

Vivient taxizás közben, amiatt, hogy nő, soha nem érte még hátrány, kollégái kifejezetten örültek neki és az utasok sem tettek rá megjegyzést soha, igaz annak ellenére, hogy két és fél éve taxizik, nem múlik el nap, hogy ne csodálkoznának rá a vendégek, hogy nő ül a kormány mögött.

Az idősebbek nagyon közlékenyek és beszélgetősek, de a fiatalabbak és a középkorúak többnyire meg vannak szeppenve, ha meglátják, így legtöbbször udvarolni is elfelejtenek. Egy alkalommal történt meg, hogy egy utas egy másik taxisnak beszélt róla hosszasan és mindenáron a telefonszámát szerette volna megszerezni, az út végére aztán kiderült, hogy a másik taxis történetesen Vivien párja volt.