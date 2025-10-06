47 perce
Nők 40: így változnak 2026-tól a feltételek, ha előbb akarsz nyugdíjba menni, ezt kell tudnod
A nőknek az öregségi nyugdíj korhatárának betöltése előtt is nyugdíjba lehet menni. Fontos azonban tudni, hogy a Nők 40 programnak szigorú feltételei vannak. 2026-tól csak így lehet igényelni.
A Nők 40 program, egyedülálló lehetőség Magyarországon, hiszen sehol Európában nem lehetséges, hogy a nők teljes összegű nyugdíjat kapjanak a korhatár betöltése előtt. Hiszen ez a nyugdíjkorhatár elérése előtt is lehetővé teszi a nők nyugdíjba vonulását Igaz, hazánkban is szigorú feltételei vannak.
Továbbra is népszerű a Nők 40 program
A lehetőséget 2011-ben vezették be és az elmúlt években egyre népszerűbb, főleg, amióta a nyugdíj mellett járulékmentesen lehet munkát vállalni. Ennek a kedvezményes lehetőségnek meglehetősen bonyolult részletei vannak, amik nem azonosak az öregségi nyugdíj feltételeivel, így érdemes képben lenni és hozzáértőhöz fordulni, ha valaki meg akarja ezt lépni. Sok esetben érdemes: ha valaki már pihenni akar, ha megszűnne a munkahelye, de jogosult rá, de akár akkor is, ha anyagilag jobban jár úgy, ha nyugdíj mellett dolgozik.
Szolgálati idő vásárlása: így pótolhatja a hiányzó éveket a nyugdíjhoz
Nők 40: így rontják el a számolást sokan
Sokakat az téveszt meg leggyakrabban, hogy van több olyan elem, amit a nyugdíjszámítás során figyelembe vesznek, mint jogosító vagy szolgálati idő, de a Nők 40-nél nem számít annak.
Arra is fontos figyelni, hogy a szolgálati idő és a jogosultsági idő nem ugyanaz a fogalom. Ebben az esetben például 40 év jogosultsági idő szükséges és ebből legalább 32 év szolgálati idővel kell rendelkezni annak, aki így akar nyugdíjba menni.
A kedvezményes lehetőséggel azt akarták elismerni, amikor bevezették 2011-ben, hogy a nők a munkaerőpiacon és a családokban is egyszerre munkát végeznek. Így a 40 év jogosultsági időbe nagy súllyal esik a gyereknevelés és a beteg gyerekekről való gondoskodás.
A másik nagy félreértés a Nők 40 esetében, hogy a szolgálati időt, sok esetben, nem egy az egyben számítják bele a kalkulációnál. Például, ha valaki KATA-s egyéni vállalkozóként, fodrászként dolgozott, akkor az ez alatti évek szolgálati ideje, nem azonos azzal, amit ledolgozott. Az általa befizetett nyugdíjjárulék ugyanis kevesebb volt, mint a minimálbér, ezért egy év KATA-s jogviszony, csak 0,54 év szolgálati időnek minősül. Látszik tehát, hogy bonyolult kiszámolni, mi az ami számít és mi az, ami nem vagy csak részben, ezért érdemes szakértő segítségét kérni vagy alaposan tájékozódni, mielőtt az igényt benyújtja valaki.
40 év munka után mennyi lesz a nyugdíjam? Kalkulátor nélkül itt a válasz!
Mi nem számít bele a szolgálati időbe, ha Nők 40-et akarsz igényelni?
A jogosultsági idő a szolgálati időnél szűkebb kategória, ezt fontos megérteni és ez alapján a jogosultsági feltételeknek megfelelni. Ezek az esetek például nem számíthatók be a jogosultsági időbe ebben az esetben:
- Nappali tagozatos tanulmányok
- Munkanélküli ellátás időtartama
- Utólag vásárolt szolgálati idő
- Passzív táppénz időszaka
- A 18 év feletti tartósan beteg hozzátartozó ápolása miatt folyósított ápolási díj ideje
- Fizetés nélküli szabadság bizonyos formái
- A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás ideje
A Magyar Államkincstár oldalán, ebben a gyűjteményben, mindent meg lehet találni részletesebben is.
Mi változik 2026-tól a kedvezmények közül?
Sok pletyka felröppent azzal kapcsolatban, hogy változni fog ez a lehetőség és felemelik a korhatárt. Ezt évek óta hallani lehet, de egyelőre semmi változás nincs. A Nők 40 kedvezményes lehetőséget ugyanolyan feltételekkel lehet igényelni, mint eddig és ez 2026-ban sem változik, hiába röppentek fel hírek erről.
Mikor adhatod be az igényt a Nők 40-re?
Hogyan lehet igényelni a Nők 40 nyugdíjat? A nők kedvezményes öregségi nyugdíját legkorábban a jogosultsági feltétel teljesülése után fél évvel lehet igényelni, ha azon a napon már
Itt a menetrend, így érkezik a nyugdíj az utolsó negyedévben
2025 október: október 10. (péntek)
2025 november: november 12. (szerda)
2025 december: december 2. (kedd)
Aki a nyugdíjat postai úton igényelte, az a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napokon kapja meg az összeget.
Így tudhatod meg a szolgálati idődet nyugdíj előtt - mutatjuk lépésről lépésre!