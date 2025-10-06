Nők 40: így változnak 2026-tól a feltételek, ha előbb akarsz nyugdíjba menni, ezt kell tudnod

Mi nem számít bele a szolgálati időbe, ha Nők 40-et akarsz igényelni?

A jogosultsági idő a szolgálati időnél szűkebb kategória, ezt fontos megérteni és ez alapján a jogosultsági feltételeknek megfelelni. Ezek az esetek például nem számíthatók be a jogosultsági időbe ebben az esetben:

Nappali tagozatos tanulmányok Munkanélküli ellátás időtartama Utólag vásárolt szolgálati idő Passzív táppénz időszaka A 18 év feletti tartósan beteg hozzátartozó ápolása miatt folyósított ápolási díj ideje Fizetés nélküli szabadság bizonyos formái A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás ideje

A Magyar Államkincstár oldalán, ebben a gyűjteményben, mindent meg lehet találni részletesebben is.

Mi változik 2026-tól a kedvezmények közül?

Sok pletyka felröppent azzal kapcsolatban, hogy változni fog ez a lehetőség és felemelik a korhatárt. Ezt évek óta hallani lehet, de egyelőre semmi változás nincs. A Nők 40 kedvezményes lehetőséget ugyanolyan feltételekkel lehet igényelni, mint eddig és ez 2026-ban sem változik, hiába röppentek fel hírek erről.

Mikor adhatod be az igényt a Nők 40-re?

Hogyan lehet igényelni a Nők 40 nyugdíjat? A nők kedvezményes öregségi nyugdíját legkorábban a jogosultsági feltétel teljesülése után fél évvel lehet igényelni, ha azon a napon már

Itt a menetrend, így érkezik a nyugdíj az utolsó negyedévben

2025 október: október 10. (péntek)

2025 november: november 12. (szerda)

2025 december: december 2. (kedd)

Aki a nyugdíjat postai úton igényelte, az a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napokon kapja meg az összeget.