Oktatás

Ingyenes notebook a vasi diákoknak is – indul a regisztráció!

Október 1-jétől megnyílt a lehetőség az 5. és 9. évfolyamos tanulók számára, hogy a KRÉTA rendszerben regisztráljanak az ingyenes, oktatási célú notebookra. A program célja, hogy minden diák esélyt kapjon a digitális tanulásra - olvasható V. Németh Zsolt közösségi oldalán. 

Notebook: A program célja, hogy minden diák esélyt kapjon a digitális tanulásra
Forrás: V. Németh Zsolt facebook oldala

Notebook - A diákok kiegészítőkkel együtt kapják meg az eszközt (egér, töltő, táska)

  •  Már 579 ezer notebookot osztottak ki országszerte
  • Az eszközök az iskola végéig használhatók
  • Több mint 3000 iskola és közel 500 fenntartó vesz részt a programban
  • A regisztráció két hétig tart – ne maradjatok le!
