Oktatás
30 perce
Ingyenes notebook a vasi diákoknak is – indul a regisztráció!
Október 1-jétől megnyílt a lehetőség az 5. és 9. évfolyamos tanulók számára, hogy a KRÉTA rendszerben regisztráljanak az ingyenes, oktatási célú notebookra. A program célja, hogy minden diák esélyt kapjon a digitális tanulásra - olvasható V. Németh Zsolt közösségi oldalán.
Notebook - A diákok kiegészítőkkel együtt kapják meg az eszközt (egér, töltő, táska)
- Már 579 ezer notebookot osztottak ki országszerte
- Az eszközök az iskola végéig használhatók
- Több mint 3000 iskola és közel 500 fenntartó vesz részt a programban
- A regisztráció két hétig tart – ne maradjatok le!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre