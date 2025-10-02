Ingyenes notebook a vasi diákoknak is – indul a regisztráció!

Október 1-jétől megnyílt a lehetőség az 5. és 9. évfolyamos tanulók számára, hogy a KRÉTA rendszerben regisztráljanak az ingyenes, oktatási célú notebookra. A program célja, hogy minden diák esélyt kapjon a digitális tanulásra - olvasható V. Németh Zsolt közösségi oldalán.

Forrás: V. Németh Zsolt facebook oldala

Notebook - A diákok kiegészítőkkel együtt kapják meg az eszközt (egér, töltő, táska)