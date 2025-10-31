október 31., péntek

Farkas névnap

Fontos változás jön november 1-jétől Ausztriában - sokba kerülhet, aki figyelmen kívül hagyja

Címkék#Ausztria#téli gumi#szabály

Fontos időpont érkezett el, amivel jó, ha minden ingázó tisztában van.

Vaol.hu

November 1. fontos dátum az Ausztriában munkát vállaló magyaroknak, különösen igaz ez a napi szinten autóval ingázókra. Mint ismeretes, nyugati szomszédunknál 2008 óta kötelező téli gumikat felszerelni a személygépkocsikra és a 3,5 tonna össztömeg alatti kisteherautókra a november 1-jétől április 15-ig terjedő időszakban. Ez a dátum jött el, vagyis szombattól már életbe is lép a szabály, aki pedig nem tartja be, alaposan megfizetheti az árát. 

November 1-jétől kötelező a téli gumi használata Ausztriában
November 1-jétől kötelező a téli gumi használata Ausztriában
Forrás: MW-archív

November 1-jétől kötelező a téli gumi Ausztriában!

Érdemes ezt komolyan venni, ugyanis a rendőri ellenőrzés alkalmával a nem megfelelő gumiabroncs használatát 50 eurós bírsággal büntetik, de baleset esetén a büntetés akár az 5000 eurót is elérheti, nem beszélve a jogi következményekről. Fontos tudni, hogy a hatóságok ellenőrzéskor az M+S (Mud+Snow, azaz sár és hó) jelzést, illetve a gumi mintázatának mélységét figyelik. A megfelelő jelzéssel (három hegycsúcs és hópehely szimbólum) ellátott négyévszakos gumiabroncsokat szintén elfogadják a hatóságok. 

 

 

