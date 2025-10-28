1 órája
Növények teleltetése: ha nem figyelünk, akár az egészségünk is bánhatja - ezek vasi növényorvos tippjei és tanácsai
Az egészségünk is múlhat azon, miként készítsük fel növényeinket a télre. Ha nem akarunk az otthonunkba pajzstetveket, gombákat vagy egyéb kórokozókat hurcolni, most kell védekezni. Both Gyula vasi növényorvos tanácsaival és tippjeivel gyors, egyszerű és hatékony lesz a növények teleltetése.
A rövidülő nappalokkal, a hőmérséklet csökkenésével egyre időszerűbb a fagyérzékeny növények teleltetése. Ennek a folyamatnak többek között része a kártevők elleni védekezés, a cseréptakarás és a téli öntözés. Both Gyula vasi növényorvost kérdeztük: mit érdemes most elvégezni.
Növények teleltetése: a kártevőket hagyjuk ajtón kívül
- Bár egyre népszerűbbek a mediterrán növények, ne felejtsük: hazánk nem mediterrán éghajlatú. Télen akár -15, -20 Celsius-fok is előfordulhat egyes vidékeken, elengedhetetlen, hogy a növényeket erre felkészítsük - hangsúlyozta.
- A legfontosabb, hogy a növényeket ne vigyük be a lakásba, teleltetőhelyiségbe anélkül, hogy előzőleg ellenőriztük és kezeltük volna őket. A citrusfélék, leanderek, babérok és más mediterrán fajok gyakran hordozhatnak pajzstetveket, gombákat vagy egyéb kórokozókat. A szakértő azt javasolja, permetezzük le a növényeket kültéren, még mielőtt behoznánk őket. A szakáruházakban gombaölőt és rovarkártevők ellen készítményt is tudnak ajánlani, a baktériumos fertőzések megelőzésére a réztartalmú szerek használata ajánlott, főként az örökzöld lomblevelűeknél, mint a babér és a fotinia.
A beltéri teleltetés veszélyei – allergia és penész
- A beltéri környezetben a föld gyakran penszedik. A penészgombák spórái nemcsak a növényekre, de az emberekre is károsak lehetnek, különösen az allergiások számára - hangsúlyozta a vasi növényorvos. Azt javasolja: permetezzük le a föld felszínét, mielőtt a növény bekerülne a lakásba, illetve szórjunk a földre meszet vagy fehér kavicsot, ami segíti a spórák lerakódásának megelőzését.
Milyen cserepet válasszunk a fagyérzékeny növényeknek?
- Nagyobb méretű növények esetében, ha nem férnek el a lakásban vagy a teleltető helyiségben, jó szolgálatot tehet az átteleltető takaró - ezt csak az első fagyok előtt húzzuk a növényre.
- Nem mindegy az sem, milyen cserépben hagyjuk kint a növényeket. A műanyagban könnyen megfagyhat a gyökérzet, a kerámiacserép visszaveri a hideget és jobban szigetel. Ennek ellenére ajánlott a növények téli takarása, plusz védelmet biztosít a cserépnek a szövet, szalma vagy a zsák.
A téli öntözés aranyszabályai
Both Gyula felhívta a figyelmet: sokan elfelejtik, az örökzöldek télen is párologtatnak a leveleiken keresztül. Amikor a talaj mélyen átfagy, vagy kiszárad, a gyökér már nem tud vizet felvenni, „vízmérleg-hiány” lép fel: több vizet veszítenek, mint amennyit pótolni tudnak. Ennek jele tavasszal a barnuló, száradó hajtásvégek és levelek. Ezért ajánlatos még most egy töltő öntözés, majd a rendszeres ellenőrzés. Hozzátette: kisebb anyagi ráfordítással beszerezhető egy talajnedvesség-mérő, amely nagy hasznunkra lehet télen-nyáron. A kis eszköz pontosan megmutatja: mikor van szüksége vízre az adott növénynek.
Olajfa teleltetése: a tartós fagy a legveszélyesebb
- A manapság népszerű olajfa teleltetése kiemelt figyelmet érdemel - hangsúlyozta a szakértő. Kifejtette: rövid ideig elviseli a mínusz 7–10 Celsius fokot, de csakis rövid ideig tartó fagyoknál, kizárólag száraz talajon. Tartós fagy esetén már mínusz 5 fok alatt károsodhat a lomb és a hajtás. A növény gyökérnyaki része és a fiatal példányok különösen érzékenyek, mínusz 7 °C alatt pusztulás is előfordulhat. A régebben elültetett és már megtelepedett nagyobb fák rövid ideig akár a mínusz 12 fokot is átvészelhetik, de maradandó ág- és terméskárosodást szenvedhetnek.
- A növények télállósága eltérő, ezt is vegyük figyelembe a téli felkészítés során: a citrusféléké mínusz 3-10 fok között van, a szabadban nem telelnek át. A korallberkenye és a kínai kenderpálma akár -15 fokos hideget is átvészelheti. A családi házakban gyakori leánder mínusz 5-7 fokot bír hivatalosan, teleltetése dézsás megoldással ajánlott. A szintén gyakran ültetett babérmeggy -20 fokig télálló - sorolta Both Gyula, aki így összegzett: ha figyelünk a növényeinkre ősszel, akkor tavasszal erőteljes, egészséges példányokkal kezdhetjük újra a kertészkedést.