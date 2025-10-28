Növények teleltetése: ha nem figyelünk, akár az egészségünk is bánhatja - ezek vasi növényorvos tippjei és tanácsai

A rövidülő nappalokkal, a hőmérséklet csökkenésével egyre időszerűbb a fagyérzékeny növények teleltetése. Ennek a folyamatnak többek között része a kártevők elleni védekezés, a cseréptakarás és a téli öntözés. Both Gyula vasi növényorvost kérdeztük: mit érdemes most elvégezni.

Növények teleltetése: a talajnedvesség-mérő minden évszakban hasznos

Fotó: VN

Növények teleltetése: a kártevőket hagyjuk ajtón kívül

Bár egyre népszerűbbek a mediterrán növények, ne felejtsük: hazánk nem mediterrán éghajlatú. Télen akár -15, -20 Celsius-fok is előfordulhat egyes vidékeken, elengedhetetlen, hogy a növényeket erre felkészítsük - hangsúlyozta.

A legfontosabb, hogy a növényeket ne vigyük be a lakásba, teleltetőhelyiségbe anélkül, hogy előzőleg ellenőriztük és kezeltük volna őket. A citrusfélék, leanderek, babérok és más mediterrán fajok gyakran hordozhatnak pajzstetveket, gombákat vagy egyéb kórokozókat. A szakértő azt javasolja, permetezzük le a növényeket kültéren, még mielőtt behoznánk őket. A szakáruházakban gombaölőt és rovarkártevők ellen készítményt is tudnak ajánlani, a baktériumos fertőzések megelőzésére a réztartalmú szerek használata ajánlott, főként az örökzöld lomblevelűeknél, mint a babér és a fotinia.

A beltéri teleltetés veszélyei – allergia és penész

A beltéri környezetben a föld gyakran penszedik. A penészgombák spórái nemcsak a növényekre, de az emberekre is károsak lehetnek, különösen az allergiások számára - hangsúlyozta a vasi növényorvos. Azt javasolja: permetezzük le a föld felszínét, mielőtt a növény bekerülne a lakásba, illetve szórjunk a földre meszet vagy fehér kavicsot, ami segíti a spórák lerakódásának megelőzését.

Milyen cserepet válasszunk a fagyérzékeny növényeknek?

Nagyobb méretű növények esetében, ha nem férnek el a lakásban vagy a teleltető helyiségben, jó szolgálatot tehet az átteleltető takaró - ezt csak az első fagyok előtt húzzuk a növényre.

Nem mindegy az sem, milyen cserépben hagyjuk kint a növényeket. A műanyagban könnyen megfagyhat a gyökérzet, a kerámiacserép visszaveri a hideget és jobban szigetel. Ennek ellenére ajánlott a növények téli takarása, plusz védelmet biztosít a cserépnek a szövet, szalma vagy a zsák.

A téli öntözés aranyszabályai

Both Gyula felhívta a figyelmet: sokan elfelejtik, az örökzöldek télen is párologtatnak a leveleiken keresztül. Amikor a talaj mélyen átfagy, vagy kiszárad, a gyökér már nem tud vizet felvenni, „vízmérleg-hiány” lép fel: több vizet veszítenek, mint amennyit pótolni tudnak. Ennek jele tavasszal a barnuló, száradó hajtásvégek és levelek. Ezért ajánlatos még most egy töltő öntözés, majd a rendszeres ellenőrzés. Hozzátette: kisebb anyagi ráfordítással beszerezhető egy talajnedvesség-mérő, amely nagy hasznunkra lehet télen-nyáron. A kis eszköz pontosan megmutatja: mikor van szüksége vízre az adott növénynek.