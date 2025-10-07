október 7., kedd

Nyugdíjas utalvány: jól jön a vasi házaspárnak a családi kasszában

Ismert, a nyugdíjasok 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt kapnak. A postai kézbesítés folyamatos: 2,5 millió érintettből, már több mint 2 millióan kézhez kapták a nyugdíjas utalványokat. Vépi nyugdíjas házaspárt kérdeztünk, hogyan fogadták a hírt és hol lesz helye a pénznek.

Tóth Katalin

Szeptember elején megkezdődött és várhatóan október közepéig befejeződik a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítése. Pájer Lajossal és a feleségével, Ágival a vépi idősek világnapi ünnepség előtt beszélgettünk. Akkor még nem kapták kézhez a nyugdíjas utalványt, de már döntöttek a sorsáról. 

örülnek a nyugdíjas utalványnak
Pájer Lajos és a felesége, Ági örülnek a nyugdíjas utalványnak.
Fotó: Cseh Gábor

Nyugdíjas utalvány: jól jön a családi kasszában

– Mivel mindketten kapunk, úgy gondoltuk, hogy az összeg egyik felét meghagyjuk a karácsonyi nagy bevásárlásra. A másikat apránként költjük el, amire éppen szükségünk van, azt veszünk – mondja Ági. Ő a család „pénzügyminisztere”. Férjével megegyeztek: keresnek olyan üzleteket, amelyek további kedvezményt/kupont adnak, ami ugyancsak év végéig beváltható. Azt már a férje teszi hozzá: örülnek, hogy különböző címletekben érkezik az utalvány, így nem kell egyszerre nagy összeget elkölteni. Abban egyetértettek: a „talált pénz” mindig jól jön a családi kasszában, és biztosak abban, hogy sok nyugdíjasnak nagy segítség lesz a mindennapokban és az év vége közeledtével. 

Nemrég az is eldőlt, hogy jön a nyugdíjemelés, visszamenőleg. 

„A kormány mindig kiállt a nyugdíjasok mellett. Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek a vásárlóerejükből, ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz ez! Novemberben kiegészítő nyugdíjemelést fizetünk ki, átlagosan 51 ezer forint értékben.”, osztotta meg közösségi oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az idősek világnapján. 


 

 

